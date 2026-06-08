Ăn mừng cuồng nhiệt, U19 Indonesia xô ngã trợ lý Việt Nam

Trong lúc ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước U19 Việt Nam, các cầu thủ Indonesia đã có tình huống va chạm khiến trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Duy bị xô ngã.

Khoảnh khắc trợ lý Nguyễn Ngọc Duy ngã khi bị tuyển Indonesia xô đẩy. (Video: Nguyễn Trần Bảo Linh)

Tối 7/6, trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Duy đã bị các cầu thủ U19 Indonesia xô ngã trong lúc ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Tình huống xảy ra ở lượt trận cuối bảng A giữa Việt Nam và Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026 trên sân North Sumatra (Deli Serdang, Indonesia).

Trận đấu liên tục xảy ra những tình huống căng thẳng dẫn đến cãi vã. Trước đó, ở phút 81, cầu thủ U19 Indonesia thực hiện lấy đà xa để chuẩn bị cho cú ném biên mạnh. Đường chạy của cầu thủ này cắt qua khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam. Cùng lúc, một thành viên ban huấn luyện U19 Việt Nam bước ra xếp lại các chai nước và khi lùi lại va vào cầu thủ đối phương.

Trận đấu liên tục xảy ra xô xát ở những phút cuối.

Ngay sau đó, cầu thủ chủ nhà phản ứng dữ dội. Thành viên của cả hai đội lao vào tranh cãi ngay sát khu vực cabin huấn luyện. Tình hình càng trở nên hỗn loạn khi nhiều chai nước từ khán đài bị ném xuống khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam. Trọng tài người Nhật Bản Tamimoto Ryo sau đó rút thẻ đỏ đối với một thành viên ban huấn luyện phía Việt Nam để xoa dịu tình hình.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra ở phút 90+1 của trận đấu. Trong một pha phá bóng bổng trong vòng cấm, Nguyễn Hoàng Nam va chạm với tiền đạo đội chủ nhà. Sau tình huống này, trọng tài Tanimoto Ryo xác định cầu thủ U19 Việt Nam phạm lỗi và quyết định cho U19 Indonesia được hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, pha bóng gây nhiều tranh luận khi tình huống va chạm không thực sự rõ ràng. Dù vậy, trọng tài người Nhật Bản vẫn giữ nguyên quyết định bất chấp những phản ứng từ phía đội khách. Trên chấm 11m ở phút 90+2, cầu thủ U19 Indonesia đã thực hiện thành công cú sút, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.