Amorim: “Kobbie Mainoo là tương lai của Man.United”

HLV Ruben Amorim khẳng định tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo là đại diện cho tương lai của Man.United.

Cầu thủ 20 tuổi này đã không còn được trọng dụng tại Old Trafford, chỉ có một lần đá chính ở Cúp Liên đoàn trong tổng số 12 lần ra sân mùa giải này. Tuần trước, HLV Amorim cho biết tiền vệ này cần phải “chiến đấu để giữ vị trí”, nhưng chấn thương bắp chân trong buổi tập trước trận thua Aston Villa hôm Chủ nhật đã tước đi cơ hội đó của anh.

Tình hình của Mainoo là chủ đề của các cuộc tranh luận, trong khi nhiều huyền thoại của Man.United chỉ trích dữ dội cách Amorim đối xử với một trong những tài năng nổi bật nhất trưởng thành từ CLB trong nhiều năm qua. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng ông đang nhìn nhận vấn đề một cách dài hạn hơn: “Kobbie Mainoo sẽ luôn có cơ hội. Cậu ấy đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau: cậu ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, cậu ấy có thể chơi với sơ đồ 3 tiền vệ… Vì vậy, tôi cảm nhận rằng cậu ấy sẽ là tương lai của Man.United. Cậu ấy chỉ cần chờ đợi cơ hội của mình và mọi thứ trong bóng đá có thể thay đổi chỉ trong 2 ngày”.

Amorim cũng đã hạ thấp khả năng cầu thủ trẻ này được cho mượn vào tháng Giêng, một viễn cảnh càng giảm đi do chấn thương gần đây, khi nói thêm rằng khó tìm một người thay thế phù hợp. “Nếu chúng tôi không tìm được người thay thế, sẽ rất khó để bất kỳ ai ra đi”, Amorim nói thêm. “Ngay cả khi có đủ đội hình, chúng tôi vẫn thiếu người cho những trường hợp có thể xảy ra ở đây, vì vậy sẽ rất khó để ai đó rời CLB nếu chúng tôi không tìm được người thay thế”.

Man.United chưa có quyết định về tương lai của Casemiro và Harry Maguire.

Hàng tiền vệ rõ ràng là khu vực cần được tăng cường của Quỷ đỏ, nhưng với kỳ chuyển nhượng sắp diễn ra và những cầu thủ như Casemiro và Harry Maguire sẽ hết hợp đồng vào mùa hè (mặc dù có điều khoản gia hạn 12 tháng với cầu thủ người Brazil), họ cần phải xem xét những yếu tố khác. “Chưa có quyết định nào cả”, Amorim nói về tình hình hợp đồng của 2 cầu thủ này. “Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm và chúng tôi cần hiểu điều gì sẽ xảy ra ở mùa giải tới, bởi vì chúng tôi cần phải hiểu rõ nếu có các trận đấu ở châu Âu thì chúng ta cần làm gì. Hiện tại chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi chưa nghĩ về điều đó. Tôi thực sự hài lòng với họ nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”.

HLV của Man.United khẳng định ông sẽ không thất vọng nếu không có thêm cầu thủ nào đến vào tháng tới. “Không. Tất nhiên chúng tôi đang gặp khó khăn vào lúc này nhưng CLB đã có kế hoạch”, ông nói trước trận đấu với Newcastle. “Chúng tôi sẽ bám sát kế hoạch. Tôi nghĩ nếu chúng tôi có cơ hội chiêu mộ một cầu thủ mà chúng tôi cho rằng sẽ là tương lai của CLB, thì cậu ấy sẽ đến. Nếu không, chúng tôi có Jack Fletcher, chúng tôi có Shea Lacey và trong 3 tuần nữa, chúng tôi sẽ có Amad, Nous Mazraoui, Bryan Mbeumo. Sự trở lại của Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo. Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem”.