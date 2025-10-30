Ấm lòng tình đồng bào: Quang Hải, Duy Mạnh và dàn cầu thủ Việt ủng hộ bà con vùng lũ

Những ngày qua, miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ, nhiều khu vực bị ngập sâu khiến đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Trước tình hình đó, nhiều cầu thủ Việt Nam đã nhanh chóng chung tay quyên góp, gửi tiền ủng hộ và lời động viên đến bà con vùng lũ.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, Quang Hải, Duy Mạnh, Tô Văn Vũ... đã cùng nhau gửi tiền hỗ trợ thông qua quỹ cứu trợ địa phương. Mỗi nội dung chuyển khoản là những dòng nhắn gửi đầy cảm xúc.

Quang Hải chia sẻ với bà con Huế

Tình cảm của Duy Mạnh với đồng bào

Tấm lòng của Văn Vũ

Những hành động này nhanh chóng lan toả trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời cảm ơn và khen ngợi tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của các tuyển thủ. Đây không phải lần đầu các cầu thủ Việt Nam chung tay vì cộng đồng. Trước đó, trong các đợt bão lũ vừa nhiều cái tên như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Vũ, Tấn Trường... cũng từng âm thầm gửi tiền đến những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.