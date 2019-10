Ấm lòng khoảnh khắc đội tuyển Canada không ngại khó khăn, làm hết sức mình để giúp Nhật Bản khắc phục hậu quả của siêu bão Hagibis

World Cup bóng bầu dục 2019 bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi cơn bão Hagibis quét qua nước chủ nhà Nhật Bản. Ngày 13/10, hai trận đấu tại giải giữa New Zealand vs Italy cùng Canada vs Namibia đã buộc phải hủy vì lý do bất khả kháng và theo quy định, sẽ được tuyên hòa 0-0.

Với kết quả trên, đội tuyển Canada đã chính thức chia tay giải đấu và không có được một thắng lợi nào. Dù vậy, thầy trò HLV Kingsley Jones quyết không để khoảng thời gian còn lại của họ ở Nhật Bản trở nên vô nghĩa.

Vào hôm qua (13/10), khoảng 15 cầu thủ và thành viên trong ban huấn luyện của tuyển Canada đã chung tay cùng người dân địa phương khắc phục những hậu quả do siêu bão lHagibis để lại.

Đội tuyển bóng bầu dục Canada giúp người dân Nhật Bản dọn dẹp bùn đất. Ảnh: Twitter.

Theo thông tin được tờ Japan Times đăng tải, tất cả đã đứng nhiều giờ dưới nắng để dọn sạch bùn đất phủ kín những con đường. Chưa dừng lại, toàn đội còn tận tình vào nhà nhiều người dân và lau chùi, dọn rác. Với sức khỏe có sẵn nhờ nhiều năm chơi bóng bầu dục, các cầu thủ hoàn thành công việc rất nhanh.

"Họ khỏe hơn chúng tôi rất nhiều. Họ chỉ ở đây một thời gian ngắn nhưng tốc độ làm việc thật đáng kinh ngạc. Tôi không có lời nào có thể mô tả. Tôi rất tiếc vì họ không được chơi trận đấu cuối nhưng thực sự sự giúp đỡ của họ là rất quý giá", ông Hironori Miura, một người dân 40 tuổi chia sẻ.

Cơn bão Hagibis đã cướp đi mạng sống của ít nhất 47 người, 15 người vẫn còn đang mất tích cùng hàng trăm nạn nhân khác bị thương. Và vào lúc này, sự giúp đỡ như của đội tuyển Canada sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với Nhật Bản.

Đội tuyển Canada không ngại khó khăn và bùn đất. Ảnh: Reuter.

"Điều chúng tôi muốn làm nhất vào lúc này là ra ngoài kia và giúp đỡ họ. Khi tới Nhật Bản, toàn đội đã được tiếp đón rất tốt và giờ chúng tôi muốn thể hiện tình cảm của mình. Toàn đội sẽ làm hết sức có thể để giúp Nhật Bản", tờ Reuter dẫn lời đội trưởng Tyler Ardron.

Trên trang chủ, Ban tổ chức của World Cup bóng bầu dục 2019 đã khen ngợi hành động đẹp của tuyển Canada và hy vọng nghĩa cử này sẽ được nhân rộng.