Ấm lòng: Bà con quê Đình Bắc không quay lưng, còn thuê màn LED “khủng” cổ vũ U23 Việt Nam tranh hạng 3 châu Á

Sau thất bại đầy tiếc nuối của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, trên MXH không khó để bắt gặp những lời chê trách, thậm chí quay lưng vội vàng với các cầu thủ trẻ. Nhưng ở một nơi rất xa áp lực mạng xã hội, bà con Hưng Nguyên (Nghệ An) - quê hương Đình Bắc lại chọn cách hoàn toàn khác: ở lại, yêu thương và tiếp thêm niềm tin.

Một ngày trước trận tranh hạng 3 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào tối 24/1, SVĐ xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên cũ, Nghệ An) lại rộn ràng. Không phải vì chiến thắng, mà vì tình cảm chân thành của người quê nhà dành cho cậu con trai của mình và cả tập thể U23 Việt Nam.

Theo chia sẻ từ người dân địa phương, bà con đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất góp kinh phí để dựng sân khấu, thuê màn hình LED còn lớn hơn trận trước, với mong muốn Đình Bắc và các đồng đội cảm nhận được rằng: dù kết quả thế nào, phía sau vẫn luôn có quê hương dõi theo.

Quê nhà Đình Bắc dựng sân khấu chuẩn bị cổ vũ U23 Việt Nam tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc (Ảnh: Nghệ An News)

Không cần những lời hô hào cao siêu, hình ảnh người dân Nghệ An ngồi kín sân, chăm chú dõi mắt lên màn hình lớn, vỗ tay, gọi tên các cầu thủ trẻ… đã đủ khiến nhiều người xúc động. Giữa lúc có những ý kiến nặng nề sau thất bại, quê hương Đình Bắc chọn cách ôm lấy các em bằng sự bao dung và niềm tin.

Bóng đá trẻ là hành trình của va vấp, của những bài học đắt giá. Và với Đình Bắc cùng U23 Việt Nam lúc này, điều quý giá nhất có lẽ không phải tấm huy chương, mà là cảm giác được quê hương đứng phía sau - không quay lưng khi khó khăn, mà còn dang tay mạnh mẽ hơn.

Một sân khấu nhỏ ở Hưng Nguyên, nhưng là nguồn động viên rất lớn cho những đôi chân còn non trẻ đang chiến đấu vì màu cờ sắc áo.