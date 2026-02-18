Ấm áp khoảnh khắc cầu thủ Việt đón Tết: Khung hình gia đình "người nhện" Nguyên Mạnh gây sốt cõi mạng

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, gác lại những đôi giày đinh và guồng quay hối hả của sân cỏ, các ngôi sao bóng đá Việt Nam đã dành trọn vẹn quỹ thời gian nghỉ lễ ngắn ngủi để sum vầy bên gia đình, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy xúc động.

Với lịch thi đấu dày đặc của bóng đá chuyên nghiệp, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian "vàng" để các tuyển thủ tái tạo năng lượng. Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục được chiêm ngưỡng những hình ảnh rạng rỡ của các thần tượng trong diện mạo hoàn toàn khác: không phải quần đùi số áo, mà là những tà áo dài truyền thống hay những bộ trang phục giản dị bên người thân.

Gia đình thủ môn Trần Nguyên Mạnh với khung hình cực đáng yêu

Trung vệ Quế Ngọc Hải là một trong những cái tên được "xả trại" sớm. Anh đã kịp trở về quê nhà Nghệ An để cùng vợ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị một cái Tết tươm tất cho các con

Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận những cảm xúc đặc biệt từ các cầu thủ nhập tịch. Tiền đạo Xuân Son (Rafaelson) chia sẻ sự hào hứng trong năm thứ hai đón Tết với tư cách công dân Việt Nam

Minh Vương bên gia đình ngày Tết

Gia đình tiền vệ Ngô Tùng Quốc

Xuân Mạnh nắm tay cực tình vợ

Gia đình tiền vệ Trọng Hoàng

Nguyễn Văn Tùng và vợ mới cưới