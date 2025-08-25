Alonso tránh “bình phẩm” về phản ứng của Vinicius

Vinicius ăn mừng bàn thắng ở phút 90+3 bằng cách đối đầu với các cổ động viên Oviedo.

Vinicius được tung vào sân ở phút 63, thay thế Rodrygo, khi Real Madrid đã dẫn trước 1-0 sau pha lập công của Mbappe vào cuối hiệp một. Tuyển thủ Brazil sau đó đã khéo léo kiến tạo cho Mbappe hoàn tất cú đúp cá nhân, trước khi tự mình ghi bàn thắng thứ ba cho Real Madrid trong thời gian bù giờ. Nhưng sau những khoảng khắc chói sáng đó, người ta khó hiểu khi thấy Vinicius luôn phản ứng đầy giận dữ. Sau pha kiến tạo, Vinicius dường như đã hét vào mặt trọng tài Ricardo de Burgos, trước khi đồng đội Mbappe phải lấy tay che miệng anh lại. Sau đó Vinicius đã ăn mừng bàn thắng ở phút 90+3 bằng cách đối đầu với các cổ động viên Oviedo.

Cầu thủ 25 tuổi đã bị loại khỏi đội hình xuất phát sau khi không gây ấn tượng trong trận mở màn La Liga gặp Osasuna, và có vẻ anh đang tìm mọi cách để trút cơn giận của mình - cũng được cho là nhằm đáp trả việc bị HLV Xabi Alonso cho ngồi dự bị. Nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tránh đi sâu vào những chi tiết này, khi đánh giá về Vinicius - cầu thủ cũng đang gặp vấn đề với CLB trong câu chuyện tương lai. “Vini đã chơi tốt khi vào sân, cậu ấy đóng vai trò quyết định trong hai bàn thắng đó”, Alonso phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. “Chúng tôi hài lòng với cả những cầu thủ đá chính lẫn những người vào sân từ ghế dự bị. Sẽ còn rất nhiều trận đấu cho tất cả mọi người”.

Kylian Mbappe phải lấy tay che miệng Vinicius nhằm ngăn những lời lẽ nhằm vào trọng tài Ricardo de Burgos.

Alonso nói thêm về cách bố trí nhân sự: “Trong bóng đá, bạn đưa ra quyết định dựa trên suy nghĩ của đội bóng, và hôm nay mọi chuyện diễn ra như vậy. Những thay đổi từ trận này sang trận khác phụ thuộc vào những gì chúng tôi cần về lối chơi, nỗ lực và đối thủ. Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy quan trọng và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu, hoặc vào sân từ ghế dự bị, hoặc sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Đôi khi, việc ra sân ngay từ đầu và thể hiện được tầm quan trọng, đôi khi, chỉ cần được ra sân vài phút và thể hiện được tầm quan trọng, và Vinicius đã làm điều đó hôm nay. Đó sẽ là câu chuyện của cả năm”.

Một phản ứng không đẹp mắt khác được ghi nhận từ Rodrygo sau khi bị thay ra. Cầu thủ thường xuyên được đồn đoán sẽ rời Real Madrid vào mùa hè này thể hiện rõ sự tức giận bằng cách ném mạnh chiếc áo đấu xuống đất, liên tục chỉ tay vào sân để phàn nàn với ban huấn luyện. “Rodrygo đã có một trận đấu tốt”, Alonso nói. “Trong hiệp một, cậu ấy đã phối hợp tốt với đồng đội. Cậu ấy đã có một số cú sút. Oviedo chơi lùi sâu và rất khó để tìm khoảng trống. Nhưng tôi thích cậu ấy. Chúng tôi cần tất cả mọi người”.

Rodrygo sau khi bị thay ra cũng đã thể hiện rõ sự tức giận.

Alonso đã có khởi đầu khá suôn sẻ với sáu điểm sau hai trận đầu tiên tại La Liga, và Real Madrid đang trở lại mạnh mẽ sau khi không giành được danh hiệu lớn nào ở mùa giải 2024-2025 dưới thời Carlo Ancelotti. “Chúng tôi đã có nhịp độ tốt trong hiệp một, chúng tôi đã chiếm ưu thế”, Alonso nói. “Nhịp độ của chúng tôi rất tốt... Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi chậm lại một chút, Oviedo đã bứt phá. Nhưng chúng tôi đã giành lại bóng ở hàng phòng ngự, và hai bàn thắng cuối cùng đã giúp chúng tôi bình tĩnh hơn. Đó là một trận đấu rất hoàn hảo, với thái độ tuyệt vời của toàn đội”.