Alex Scott và sự thăng tiến vũ bão từ giải hạng 8 đến đội tuyển Anh

Khi Alex Scott ra mắt đội bóng hạng tám Guernsey FC vào năm 2019, trước hơn năm mươi khán giả trên một sân bóng tồi tàn, không một ai, kể cả chàng trai sinh năm 2003 sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia Anh sau 6 năm. Hành trình của tiền vệ đang khoác áo Bournemouth, có thể nói, là một trong những câu chuyện khó tin nhất trong bóng đá hiện đại, với một cầu thủ bị các Học viện từ chối, quay về nhà rồi bắt đầu lại, sau đó đi vào hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Sinh ra trên hòn đảo nhỏ Guernsey nằm giữa eo biển Manche, giấc mơ bóng đá của Scott khởi đầu từ lò đào tạo Southampton, hàng tuần đều đặn di chuyển từ đảo sang vùng đông nam nước Anh để tập luyện. Thế nhưng đến năm 12 tuổi, Scott bị loại với lý do không đủ tốt. Rồi anh thử vận may tại Bournemouth, để rồi bị từ chối lần nữa.

Không thể tìm được nơi gửi gắm ước mơ cầu thủ, Scott quyết định về nhà, đi học và chơi bóng cùng bạn bè. "Tôi muốn tận hưởng bóng đá với bạn bè vào cuối tuần, sau gần bốn năm rưỡi phải xa nhà thường xuyên", Scott kể, "Việc tìm về tuổi thơ là điều tôi thực sự cần, qua đó lấy lại sự tự tin. Đây có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tôi có ngày hôm nay".

Alex Scott không được đào tạo đầy đủ ở những Học viện hàng đầu.

Không được đào tạo ở những Học viện hàng đầu, Scott hài lòng với đội bóng địa phương và ở tuổi 16, trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo Guernsey FC, CLB đang chơi ở giải hạng 8 trong hệ thống bóng đá Anh. Theo HLV Tony Vance, ông không thể chờ đợi lâu hơn để được chứng kiến cậu học trò khoác áo đội một. Ông nói: "Tôi suy nghĩ hằng đêm về việc làm thế nào để đưa Scott vào đội. Cậu ấy thực sự khác biệt so với những cầu thủ khác".

Với những màn trình diễn nổi bật tại đội bóng quê nhà, Scott bắt đầu thu hút sự chú ý. Đội bóng thuộc Championship, Bristol City có chủ sở hữu sống tại Guernsey. Ông mang đến cơ hội cho chàng trai của đảo khi mời anh thử việc vào năm 2019. Scott đã không làm ai thất vọng. Chỉ trong vòng một tuần, anh đã tập luyện cùng đội U18 rồi lên đội một, ghi một hat-trick trong trận đấu quyết định ký hợp đồng.

Không lâu sau, anh đã có trận ra mắt tại Championship, dù vẫn còn là một cầu thủ trẻ. Anh chơi ở nhiều vị trí khác nhau ở hàng tiền vệ, gây ấn tượng với khả năng kiểm soát bóng, vừa điều phối vừa sẵn sàng băng lên phía trước, kiến tạo hoặc ghi bàn. Thường đi tất thấp không tấm bảo vệ ống đồng, Scott được so sánh với Jack Grealish. Người hâm mộ gọi anh là Grealish của đảo Guernsey.

Scott đã ra sân 53 trận, ghi 2 bàn ở Premier League.

Cuối mùa giải 2022/23, Scott nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Championship, lọt vào đội hình tiêu biểu của giải và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất của Bristol City. Khi ấy anh còn chưa bước sang tuổi 20.

Mùa hè năm 2023, Bournemouth, đội bóng từng từ chối Scott, đã chi 28 triệu euro để chiêu mộ Grealish của đảo Guernsey. Trong hai mùa giải đầu tiên, anh ba lần dính chấn thương nặng. Nhưng Scott không bỏ cuộc. Bất chấp những thời gian bỏ lỡ, anh vẫn chiếm vị trí chủ chốt và giúp Bournemouth trở thành đội bóng gây ấn tượng mạnh tại Premier League. Tiền vệ sinh năm 2003 cũng góp mặt tại Giải vô địch U21 châu Âu, nơi anh đã giúp U21 Anh giành chức vô địch.

Giờ đây, phần thưởng lớn nhất đã đến: lần đầu tiên Scott được triệu tập vào đội tuyển Anh trong hai lượt trận cuối của vòng loại World Cup 2026. "Được thi đấu cho đội tuyển quốc gia sẽ là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất cuộc đời tôi", cầu thủ 22 tuổi chia sẻ, "nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cải thiện, tận hưởng bóng đá và nỗ lực mỗi ngày".

Hành trình của Scott vẫn chưa dừng lại, bởi đích đến sẽ là World Cup 2026. Để trở thành một trong 23 cầu thủ được Thomas Tuchel lựa chọn là điều khó khăn, và Scott sẽ phải nắm bắt cơ hội để thuyết phục HLV người Đức trong hai trận tới.