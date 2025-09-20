Alejandro Garnacho đứng bên đường biên Old Trafford trước khi thay thế Anthony Elanga, một sản phẩm khác của học viện. Cầu thủ gốc Tây Ban Nha nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt khi bước vào sân với kỳ vọng lớn lao vào tháng 4-2022.

Những CĐV cuồng nhiệt nhất của Man United – những người theo dõi sát sao các đội trẻ – đã quen thuộc với tài năng của Garnacho. Anh gây chú ý từ lâu trước khi ra mắt đội một nhờ phong cách chơi trực diện, dũng cảm và khả năng tạo đột biến. Ngay từ khi gia nhập Man United từ Atlético Madrid ở tuổi 16, việc lên đội một chỉ là vấn đề thời gian.

Điều trớ trêu là trận ra mắt của anh diễn ra trước Chelsea. Nhưng thứ Bảy này, anh có thể đối đầu Man United lần đầu trong màu áo Chelsea, thậm chí có thể đá chính tại Old Trafford.

Mọi chuyện không nên diễn ra như vậy. Chỉ một năm trước, Garnacho cùng Rasmus Højlund và Kobbie Mainoo được xem là trụ cột tương lai của Man United. Nhưng đến tháng 9-2025, chỉ Mainoo còn ở lại, và tương lai của anh này cũng bấp bênh. Việc Højlund rời đi có thể hiểu được, nhưng sự ra đi của Garnacho sang Chelsea mùa hè qua bị xem là dấu hiệu cho thấy bản sắc và truyền thống của Man United đang phai nhạt.

Khoảnh khắc định mệnh trong sự nghiệp của Garnacho tại Man United dễ dàng nhận ra. Vị trí của anh trở nên phức tạp khi Ruben Amorim được bổ nhiệm làm HLV vào tháng 11 năm ngoái.

Ngay lập tức, tương lai của Garnacho không còn chắc chắn, bởi anh khó phù hợp lâu dài với sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim. Dù chỉ 20 tuổi, một số người vẫn hy vọng HLV nổi tiếng với việc phát triển cá nhân tại Sporting CP sẽ định hình được tài năng trẻ triển vọng này.

Hy vọng đó tan biến khi Garnacho và Rashford bị loại khỏi đội hình trận derby Manchester thắng Man City vào tháng 12, dù sẵn sàng thi đấu. Không như Rashford, Garnacho tìm cách trở lại kế hoạch của Amorim. Tuy nhiên, Amorim công khai chỉ trích Garnacho nhiều lần, yêu cầu anh chơi “bên trong” thay vì bám biên, đặc biệt sau khi Patrick Dorgu – chuyên gia chạy cánh trái – đến vào tháng 1.

Dù vậy, Garnacho không có dấu hiệu thích nghi. Anh vẫn tạo ra ảnh hưởng, nhưng bị loại khỏi đội hình chung kết Europa League dù đóng vai trò quan trọng trước đó. Đó dường như là giọt nước tràn ly. Garnacho công khai bày tỏ sự thất vọng sau trận thua Tottenham tại Bilbao, đặt câu hỏi về tương lai. Chỉ vài ngày sau, có tin Amorim yêu cầu anh tìm CLB mới trước mặt toàn đội.

Man United bán Garnacho với giá thấp hơn kỳ vọng, một phần vì anh bị cô lập. Nhưng điều trớ trêu là ít ai tin Amorim sẽ tại vị hết mùa, và Garnacho có thể đã là nhân tố quan trọng với HLV kế nhiệm, nếu họ không sử dụng biến thể 3-4-3.

Điều này không có nghĩa Garnacho không có vấn đề tại Man United. Nhiều CĐV thất vọng với màn trình diễn của anh, và một số hài lòng khi CLB bán anh. Nhưng ít ai thực sự oán giận một cầu thủ có bài hát riêng ở tuổi 19.

Cuộc chia tay không êm đẹp, nhưng Garnacho không đáng bị xóa bỏ di sản tại Old Trafford. Thành tích của anh sánh ngang những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, cho thấy tiềm năng mà Man United từ bỏ và Chelsea đặt cược. Từ khi ra mắt đến cuối mùa trước, Garnacho chơi 93 trận ở Premier League trước sinh nhật 21 tuổi – nhiều nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Về thời gian thi đấu, chỉ Cristhian Mosquera (6.537 phút) vượt qua anh (5.341 phút). Anh đứng thứ 4 về số bàn (16) và thứ 10 về kiến tạo (8) trong nhóm cầu thủ dưới 21 tuổi, với 24 lần góp dấu giày vào bàn thắng, ngang bằng Désiré Doué của PSG (88 trận).

Chỉ ít cầu thủ tạo được tác động như Garnacho tại Premier League trước 21 tuổi, với 93 trận đứng thứ 12, vượt Rashford (85), Lampard (84), Ronaldo và Rice (82), Gerrard (73). Anh là cầu thủ Man United chơi nhiều trận nhất trước 21 tuổi, với trung bình 223 phút mỗi đóng góp bàn thắng, gần bằng Ronaldo (207) và nhỉnh hơn Saka (224), Lampard (417).

Dù bị chê ích kỷ, Garnacho tạo 83 cơ hội từ bóng sống, chỉ kém 4 cầu thủ dưới 21 tuổi khác. Ở tuổi 21 vào tháng 7, không ai mong đợi sự hoàn hảo từ anh. Anh có điểm yếu? Chắc chắn. Anh có khả năng thay đổi trận đấu? Hoàn toàn. Không nên cho rằng Garnacho không thể làm tốt hơn tại Man United, và việc anh không phù hợp với hệ thống của Amorim là điều dễ hiểu. Liệu anh có phát huy hết tiềm năng dưới Amorim? Có lẽ không.

Dù không chắc chắn thành công tại Chelsea, mối lo trước mắt của Man United và Amorim là hình ảnh Garnacho trở lại và gây tổn thương. Trận đấu tại Old Trafford đến đúng lúc Man United chỉ thắng 1/5 trận mùa này. Áp lực đè nặng lên Amorim, người được quyền định đoạt chuyển nhượng mùa hè. Những cải thiện nhỏ bị lu mờ bởi vấn đề cấu trúc, sự thiếu ổn định và kết quả thất vọng. Với sự hiện diện của đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe tuần này, vị trí của Amorim chưa bao giờ bấp bênh hơn.

Dù Garnacho ghi bàn quyết định không đủ khiến triều đại Amorim sụp đổ, đó sẽ là minh chứng mới nhất cho thấy quyết định hoặc quyền lực của ông bị lung lay. Hào hứng từng ngập tràn khi Garnacho ra mắt trong trận United gặp Chelsea; nhưng thứ Bảy này, cảm giác bao trùm sẽ là nỗi lo bị sỉ nhục cho đội bóng cũ.