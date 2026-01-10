Alcaraz hạ Sinner, biến sân biểu diễn thành mỏ vàng

Mỗi trận đấu biểu diễn có sự góp mặt của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đều khiến các nhà tổ chức phải chi đậm. Cuối tuần này tại Hàn Quốc, hai ngôi sao trẻ tiếp tục tạo nên “cơn mưa tiền”, khi theo Marca và nhiều nguồn tin, mỗi người có thể thu về hơn 2,3 triệu USD cho trận đấu kéo dài chưa đầy 2 giờ (1 giờ 48 phút).

Đây là lần ra sân đầu tiên của cả hai trong năm mới để đấu thử lửa, làm nóng trước thềm Úc mở rộng 2026. Ở trận đấu này, Alcaraz đã giành chiến thắng 7-5, 7-6 trước kình địch Sinner trong trận đấu biểu diễn cháy vé, trước sự chứng kiến của 12.000 khán giả.

Thực tế, kể từ năm 2024, Alcaraz và Sinner đã trở thành những “VĐV trình diễn triệu phú” của làng quần vợt thế giới.

Với Carlos Alcaraz, tay vợt người Tây Ban Nha được xem là cái tên có giá trị thương mại hàng đầu. Anh liên tục góp mặt tại các sự kiện đình đám như Netflix Slam, Six Kings Slam (2024, 2025), Charlotte Invitational hay Garden Cup. Riêng Six Kings Slam đã mang về cho Alcaraz khoảng 3 triệu USD sau hai lần tham dự.

Hai tay vợt hàng đầu thế giới hiện tại dễ dàng bỏ tủi 2 triệu USD sau 1 trận biểu diễn (Ảnh: X Sinner)

Cộng thêm Netflix Slam (khoảng 750.000 USD), Garden Cup (1–2 triệu USD), One Point Slam tại Melbourne (700.000 USD) và trận Hyundai Card Super Match với Sinner tại Hàn Quốc (ước tính 2,3 triệu USD), tổng thu nhập từ các trận biểu diễn của Alcaraz từ năm 2024 có thể đã vượt mốc 10 triệu USD.

Trong khi đó, Jannik Sinner chọn hướng đi ít trận hơn nhưng “đắt giá” hơn. Tay vợt người Ý thống trị Six Kings Slam với các chức vô địch liên tiếp, mỗi lần mang về khoảng 6 triệu USD tiền thưởng, chưa kể phí xuất hiện 1,5 triệu USD. Tính cả Hyundai Card Super Match (2,3 triệu USD) và One Point Slam (700.000 USD), Sinner được cho là đã bỏ túi khoảng 15 triệu USD từ các trận đấu biểu diễn kể từ năm 2024.

Đáng chú ý, mức thu nhập này thậm chí còn vượt xa tiền thưởng ở các giải chính thức. Tại Úc mở rộng 2026, nhà vô địch đơn nam chỉ nhận khoảng 4,15 triệu AUD (xấp xỉ 2,8 triệu USD). Ngay cả ATP Finals, giải đấu danh giá cuối mùa, tay vợt toàn thắng cũng chỉ có thể bỏ túi tối đa hơn 5 triệu USD.

So sánh ấy cho thấy, các trận đấu biểu diễn không chỉ mang lại sức hút đặc biệt cho quần vợt đỉnh cao, mà còn mở ra nguồn thu khổng lồ, dễ dàng và ít áp lực hơn cho những ngôi sao hàng đầu như Alcaraz và Sinner.

Không chỉ thống trị quần vợt nam bằng chuyên môn và danh hiệu Grand Slam, Alcaraz và Sinner còn đang chứng minh sức hút thương mại khổng lồ, biến những trận đấu mang tính giải trí thành “đại tiệc tiền thưởng” hiếm có trong làng thể thao đỉnh cao.