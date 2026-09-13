Al Nassr gây bão khi xác nhận Ronaldo "vĩ đại thứ hai thế giới"

Thông tin về Ronaldo khiến dân tình dậy sóng trên mạng xã hội của CLB Al Nassr.

Một bài đăng ngắn gọn trên mạng xã hội của Al Nassr mới đây đã vô tình châm ngòi cho cuộc tranh luận nảy lửa trong cộng đồng bóng đá toàn cầu, xoay quanh vị thế của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Sự việc bắt đầu khi tài khoản X chính thức của đội bóng Saudi Arabia đăng tải bức ảnh đen trắng đầy thần thái của chân sút người Bồ Đào Nha kèm dòng chú thích ngắn gọn "The second. On the greatest" - Tạm dịch "Người đứng thứ hai sau cầu thủ vĩ đại nhất"

Dù ý định ban đầu của đội ngũ truyền thông khả năng cao là tôn vinh những khoảnh khắc lịch sử của CR7, câu văn mang cấu trúc mơ hồ và mắc lỗi ngữ pháp nghiêm trọng này đã nhanh chóng tạo ra cú bùng nổ truyền thông.

Trang MXH của Al Nassr khiến dân tình dậy sóng (Ảnh: X)

Chỉ trong khoảng nửa ngày xuất hiện, bài đăng đã thu hút hơn 12,6 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác. Cộng đồng mạng nhanh chóng bàn tán về bài đăng. Cuộc tranh luận kinh điển kéo dài gần hai thập kỷ về vị thế G.O.A.T (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) bùng nổ trở lại. Nhiều cổ động viên đã kéo Lionel Messi vào cuộc tranh cãi dù siêu sao người Argentina hoàn toàn không hề xuất hiện trong bức ảnh gốc hay nội dung bài viết.

Nhiều người hâm mộ coi đây là một màn "phản lưới nhà" hài hước từ phía Al Nassr. Dẫu vậy, xét trên thực tế, bức ảnh chỉ có sự xuất hiện đơn độc của siêu sao sinh năm 1985 và đội bóng chủ quản hoàn toàn không phát ngôn chính thức về việc xếp anh đứng sau bất kỳ ai. Sự cố truyền thông này diễn ra đúng vào thời điểm Ronaldo vẫn đang duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể ở tuổi 41, áp sát cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

Dù chỉ xuất phát từ một dòng chú thích gây tranh cãi của người quản trị mạng xã hội của CLB, vụ việc một lần nữa chứng minh sức hút mãnh liệt bao quanh cái tên Cristiano Ronaldo.