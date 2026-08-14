Ai thay Huỳnh Như “săn bàn" ở đội tuyển nữ Việt Nam?

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bước vào chiến dịch chuẩn bị cho ASIAD 20 với bản danh sách tập trung lên đến 29 cầu thủ. Đây được xem là giai đoạn chuyển giao mang tính bản lề của đội tuyển đang có thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á trên BXH FIFA.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang vào giai đoạn mang tính chuyển giao thế hệ. Ảnh: VFF

Lần lượt những công thần như Thùy Trang, Chương Thị Kiều hay Tuyết Dung người thì chia tay đội tuyển, người lại sa sút phong độ do chấn thương, để lại những khoảng trống mênh mông. Ở khu trung tuyến, việc Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn liên tục gặp chấn thương khiến lối chơi của đội tuyển trở nên chông chênh. Mới đây là tin kém vui khác khi Trần Thị Duyên bị chấn thương vừa phải phẫu thuật.

Chính áp lực này đã buộc Ban huấn luyện phải thực hiện một cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ ngay trong đợt tập trung này.

Tìm lời giải cho hàng công

Bài toán hóc búa nhất hiện tại là tìm người khỏa lấp vị trí tiền đạo cắm của Huỳnh Như. Hai chân sút trẻ Minh Chuyên và Hoàng Vân đang là những niềm hy vọng lớn nhất. Tuy nhiên, hành trình phía trước của bộ đôi này còn rất dài khi họ vừa thiếu kinh nghiệm trận mạc, vừa hạn chế về mặt thể hình.

Trước mắt, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải trông cậy vào kinh nghiệm của đàn chị Hải Yến. Bên cạnh đó, sự cơ động từ các hộ công như Vạn Sự, Bích Thùy hay Tuyết Ngân được kỳ vọng sẽ chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho hàng công.

Tân thuyền trưởng Hoàng Văn Phúc chia sẻ về triết lý chiến thuật mới:

"Bóng đá hiện đại đòi hỏi khi có bóng, chúng ta phải chơi kiểm soát và tấn công đa dạng. Nhưng khi mất bóng, việc phòng ngự phải bắt đầu ngay từ các tiền đạo. Các cầu thủ trẻ tiếp thu tương đối nhanh. Tôi hy vọng với quỹ thời gian chuẩn bị khoảng một tháng, các em sẽ thấm nhuần yêu cầu của BHL để hướng tới kết quả khả quan tại ASIAD."

Thuốc thử liều cao tại ASIAD 20

Phương án mở cửa đón cầu thủ Việt kiều về cống hiến từng được VFF và HLV Mai Đức Chung tính đến, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được gương mặt nào thực sự ưng ý. Do đó, ASIAD 20 sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho năng lực của các cầu thủ trẻ, đồng thời là bước đệm quan trọng hướng tới SEA Games 2027. Đây cũng là giải đấu chính thức đầu tiên HLV Hoàng Văn Phúc tiếp quản chiếc ghế nóng từ người tiền nhiệm kỳ cựu Mai Đức Chung.

Cầu thủ trẻ Ngân Thị Vạn Sự có nhiều tiến bộ trong thời gian qua.

Thử thách dành cho tân thuyền trưởng và các học trò là không hề nhỏ. Tại ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng A cực kỳ "gai góc" với sự góp mặt của chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (TQ) và đại kình địch Thái Lan.

"Nhật Bản là cường quốc bóng đá nữ thế giới, còn Thái Lan luôn có trình độ ngang ngửa chúng ta. Đài Loan (TQ) cũng đang tiến bộ rất nhanh. Chúng tôi đã phân tích kỹ ba đối thủ này, trong đó đặc biệt tập trung giải quyết trận mở màn với Đài Loan (TQ) và trận đấu quyết định với Thái Lan ở lượt cuối", HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.