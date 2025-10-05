Ái nữ hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ xinh quá!

Xuất hiện trong loạt ảnh đời thường trên bãi biển, con gái của cựu hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ - cô bé Huệ Anh nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội bởi nhan sắc ngọt ngào và thần thái cuốn hút. Với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng nụ cười rạng rỡ, cô nàng được khen thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp duyên dáng từ mẹ – một trong những VĐV bóng chuyền nổi bật nhất Việt Nam.

Loạt ảnh cực xinh của Huệ Anh con gái Kim Huệ

Không chỉ nổi bật ở diện mạo, ái nữ nhà Kim Huệ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể. Huệ Anh sinh năm 2008, là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) – ngôi trường nổi tiếng về phong trào thể thao và các hoạt động ngoại khóa. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng năng khiếu vận động, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các đội tuyển thể thao học đường, đặc biệt là bóng rổ.

Tại Giải bóng rổ học đường Hà Nội 2025, con gái Kim Huệ được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa khôi của giải đấu . Không chỉ ghi điểm bởi phong cách thi đấu tự tin, cô còn toát lên sự tươi trẻ, năng động và tràn đầy năng lượng, đúng tinh thần của thế hệ Gen Z.

Kim Huệ và con gái

Ảnh đời thường của Huệ Anh



