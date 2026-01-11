Ai mặc áo dài đẹp như Doãn Hải My: Nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành”, bất bại trong dàn WAGs Việt

Nhắc đến những nàng WAG Việt sở hữu visual thanh thuần, khí chất nền nã nhưng vẫn đủ khiến dân tình ấn tượng khó quên, Doãn Hải My chắc chắn là cái tên luôn được gọi đầu tiên. Không cần ăn diện cầu kỳ hay khoe da thịt, chỉ với tà áo dài truyền thống, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight, khiến cộng đồng mạng phải thốt lên: "Đúng là sinh ra để mặc áo dài!"

Trong loạt hình mới được chia sẻ, Doãn Hải My xuất hiện trong nhiều thiết kế áo dài khác nhau, từ gam trắng tinh khôi, pastel dịu nhẹ cho đến sắc đỏ nổi bật. Điểm chung của tất cả những lần lên đồ này chính là vẻ đẹp chuẩn "nàng thơ", vừa dịu dàng, kín đáo nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng, đài các.

Không quá cầu kỳ trong kiểu dáng, những bộ áo dài Doãn Hải My diện thường có phom dáng cổ điển, tay lửng hoặc tay dài, chất liệu mềm mại, họa tiết tinh tế. Chính sự tiết chế này lại càng tôn lên nhan sắc ngọt ngào cùng làn da mịn màng, gương mặt hài hòa không góc chết của cô nàng. Mỗi lần xuất hiện trong áo dài, Doãn Hải My đều mang đến cảm giác rất Việt Nam, nữ tính, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu sắc để gây thương nhớ.

Và dù để kiểu tóc búi thấp, tóc uốn nhẹ hay xõa tự nhiên kết hợp cùng phụ kiện hoa cài, khuyên tai nhỏ xinh cũng góp phần hoàn thiện tổng thể visual. Không cần biểu cảm quá sắc sảo, chỉ một ánh nhìn dịu dàng hay nụ cười mỉm nhẹ, bà xã Đoàn Văn Hậu đã đủ khiến khung hình trở nên mềm mại, cuốn hút.

Trong dàn WAG Việt, Doãn Hải My không theo đuổi hình ảnh gợi cảm hay cá tính mạnh. Thay vào đó, cô trung thành với phong cách thanh lịch, nền nã và chuẩn tiểu thư Hà thành học thức. Chính điều này khiến cô trở nên khác biệt và gần như "bất bại" mỗi khi đặt lên bàn cân nhan sắc, đặc biệt là trong những khoảnh khắc diện áo dài truyền thống.

Không ngoa khi nói rằng, áo dài dường như được "đo ni đóng giày" cho Doãn Hải My. Vẻ đẹp thuần Việt, khí chất dịu dàng nhưng sang trọng của cô chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói: Đẹp nhất khi phụ nữ Việt mặc áo dài. Và với visual này, Doãn Hải My xứng đáng là một trong những nàng WAG mặc áo dài đẹp nhất hiện tại - khó ai có thể vượt qua.





Ảnh: IGNV, TTNV