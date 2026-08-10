Ai là 'át chủ bài' của HLV Kim Sang-sik ở ASEAN Cup 2026?

Lê Phạm Thành Long là tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa duy nhất mà HLV Kim Sang-sik có trong tay ở ASEAN Cup 2026. Sau 2 trận ra sân, tiền vệ của CAHN không làm người thầy thất vọng.

Ảnh: ﻿Trọng Tài.

Theo thống kê của chuyên trang Sofascore, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc là 2 tuyển thủ Việt Nam có điểm trung bình cao nhất sau vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đình Bắc được chấm 8,05 điểm sau 4 trận ra sân. Thành Long nhận 7,8 điểm sau 2 trận liên tiếp đá chính.

Điểm số từ Sofascore là cơ sở để nhìn nhận Đình Bắc và Thành Long là 2 vị trí chủ chốt của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay. Đình Bắc ghi 5 bàn sau 4 trận, hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Trong khi đó, Thành Long nắm giữ loạt trọng trách âm thầm nhưng quan trọng ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Sự xuất hiện của Thành Long đã giúp tuyến giữa Việt Nam cân bằng hơn hẳn so với khi HLV Kim Sang-sik dùng bộ đôi tiền vệ Quang Hải và Hoàng Đức.

"Người hùng thầm lặng" Thành Long

HLV Kim Sang-sik bố trí bộ đôi Quang Hải và Hoàng Đức đá chính liên tiếp trước Timor Leste và Singapore. Ở 2 trận đó, tuyển Việt Nam áp đảo đối thủ nhưng suýt trả giá từ các khoảnh khắc bị đánh vỗ mặt ở khu vực trước vòng cấm (zone 14). HLV Kim Sang-sik thừa nhận xếp cặp tiền vệ Hoàng Đức và Quang Hải đá chính không phải là phương án tối ưu.

Ông điều chỉnh từ trận đấu mang tính sống còn với Indonesia. Thành Long được tin tưởng đá chính và hoạt động thường trực ở đáy tiền vệ. Sự có mặt của tiền vệ sinh năm 1996 giúp Hoàng Đức giải phóng vai trò phòng ngự. Lối chơi của "Chiến binh sao vàng" cân bằng hơn khi có chân thu hồi bóng và luân chuyển đúng nghĩa như Thành Long. Sau 2 trận liên tiếp chơi tốt, tiền vệ của CAHN gần như "đóng đinh" cho một suất đá chính.

Thành Long chơi tốt 2 trận liên tiếp. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Thành Long được chấm 8,1 điểm ở trận Campuchia. Anh chạm bóng 102 lần (cao nhất trên sân) và thực hiện 95 đường chuyền (chuẩn xác 92%). Dấu ấn đậm nét của Thành Long đến từ các đường bóng dài - anh chuyền vượt tuyến chuẩn xác 10/14 lần. Nếu chỉ tính các đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình, tỷ lệ chuẩn xác của Thành Long lên đến 95%.

Tuyển Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn Campuchia. Thành Long không có nhiều việc để làm ở mặt trận phòng ngự. Anh tranh chấp thắng 100% (4 lần), có 2 pha tắc bóng chuẩn xác và 2 tình huống thu hồi bóng. Tiền vệ sinh năm 1996 để lại dấu ấn với tình huống chuyền dài kiến tạo cho Đình Bắc. Thành Long đã bỏ túi 2 pha kiến tạo, đều là các đường chuyền từ sân nhà.

Trước đó, tiền vệ của CAHN thả bóng tinh tế để Hai Long thoát xuống đối mặt thủ môn Indonesia và ghi bàn. Thành Long chịu khó thực hiện các đường chuyền ở cự ly 20-30m từ đáy hàng tiền vệ, qua đó khiến hàng thủ đối phương bất ngờ. Đây là khác biệt của Thành Long so với Quang Hải hay Hoàng Đức ở khu trung tuyến Việt Nam.

Trong trận Indonesia, dấu ấn phòng ngự của Thành Long thể hiện rõ nét hơn. Anh có 4 lần thu hồi bóng và tranh chấp tay đôi chiến thắng 5/7 pha. Tiền vệ sinh năm 1996 chặn đứng một cú sút có thể gây nguy hiểm cho Patrik Lê Giang và một lần đánh chặn giải nguy trước khi các trung vệ chịu áp lực.

Trước Indonesia, Thành Long chuyền chính xác 90%, riêng các đường chuyền dài chuẩn tuyệt đối 100% (7 lần).

Những con số thống kê nói lên tất cả về tầm ảnh hưởng của tiền vệ mang áo số 8. Đó là lý do HLV Kim Sang-sik bỏ qua một số tiền vệ phòng ngự có thể hình, thể lực nổi trội hơn để chọn Thành Long. Tiền vệ này chỉ cao 1,65m nhưng cho thấy khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, ít nhất sau 2 trận gặp Indonesia và Campuchia.

HLV Kim Sang-sik "khích tướng" Đình Bắc thành công

Ông thầy người Hàn không ngần ngại rút Đình Bắc khỏi sân chỉ sau 41 phút. Tiếp đó, HLV Kim Sang-sik công khai chê học trò không hoàn thành tốt. Phần lớn đều nghĩ tiền đạo của CAHN sẽ mất suất đá chính vào tay Tài Lộc - người thay thế chính Đình Bắc ở trận Singapore và thể hiện tốt.

Tuy vậy, hành động của HLV Kim Sang-sik chỉ là cách để ông "nắn gân" Đình Bắc, đẩy học trò đến sự thất vọng, sau đó trao cơ hội đá chính ngay ở trận Indonesia. Đình Bắc vẫn duy trì chuỗi đá chính tại ASEAN Cup 2026 và sau 2 trận gần nhất, anh đáp ứng kỳ vọng của HLV Kim Sang-sik.

Đình Bắc "vượt ngưỡng" thành công.

Sau chiến dịch vòng bảng ASEAN Cup 2026, phong độ của Xuân Son vẫn không ổn. Tiền đạo gốc Brazil ghi 2 bàn cho Việt Nam nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Điển hình như trận Campuchia, Son vào sân từ ghế dự bị, dứt điểm 3 lần nhưng đều thất bại. Hoàng Hên cũng không có phong độ tốt và chưa lấy lại thể lực sung mãn.

Đình Bắc vẫn là vị trí có phong độ tốt nhất trên hàng công tuyển Việt Nam. Bắc chịu khó pressing từ tuyến đầu, đây là điểm cộng đầu tiên của anh so với Xuân Son hay Hoàng Hên. Tiền đạo 21 tuổi ghi bàn mở tỷ số trước Campuchia từ pha bóng "tả xung hữu đột" và dứt điểm trước vòng vây nhiều cầu thủ.

Đình Bắc dám cầm bóng để chơi solo và tạo ra các khoảnh khắc mang dấu ấn cá nhân, đây là điểm cộng tiếp theo của anh. Sau cùng, cái duyên ghi bàn của Đình Bắc vẫn tốt nhất trong dàn tiền đạo của HLV Kim Sang-sik. Sẽ lý tưởng nếu Xuân Son lấy lại phong độ và thể trạng tốt nhất để đá cắm và Đình Bắc sẽ dạt trái.

Thế nhưng, với tình hình hiện tại, HLV Kim Sang-sik dần ưu tiên Đình Bắc chơi cao nhất trên hàng công và điều chỉnh của ông từ trận Indonesia đến Campuchia đều hiệu quả.

Đình Bắc phải cải thiện thêm khả năng dứt điểm. Anh dứt điểm 4 lần trước Campuchia, đều là những cơ hội mười mươi nhưng chỉ tận dụng 50%. Trước Singapore, tiền đạo sinh năm 2004 bỏ lỡ 3 cơ hội thuận lợi và bị HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân ngay lập tức.

Đình Bắc thường hiệu quả bất ngờ ở những tình huống khó, có xG (tỷ lệ ghi bàn) thấp, như bàn mở tỷ số trước Campuchia. Nhưng đến các pha đối mặt hoặc sút trong tư thế thuận lợi, anh bỏ lỡ. Càng vào vòng trong, tuyển Việt Nam sẽ ít cơ hội ghi bàn và sự hiệu quả trong các pha dứt điểm của Đình Bắc sẽ quyết định nhiều điều.

Qua 4 trận vòng bảng, HLV Kim Sang-sik đang xoay chuyển linh hoạt đội hình. Việt Nam giờ có thể đá với hệ thống 3-4-3 hoặc 3-5-2. Thành Long là tiền vệ trụ duy nhất mà HLV Kim Sang-sik có ở giải đấu lần này, do đó nắm vai trò quan trọng. Đình Bắc cũng đã bứt lên để khẳng định vị trí đá chính.

Việt Nam tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 và chạm trán Malaysia. Hai trận đấu sắp tới với "Hổ Malay" sẽ tiếp tục kiểm chứng phong độ và tầm ảnh hưởng của Thành Long, Đình Bắc.