Ai cứu nổi Tottenham khỏi bi kịch rớt hạng?

Tottenham sụp đổ dễ dàng trước Sunderland.

Cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh 2025/26 nóng lên sau vòng 32. West Ham đã có chiến thắng quan trọng trước Wolves để đẩy Tottenham xuống vị trí 18. Sau đó, "Gà trống" thua Sunderland 0-1. Ngay lúc này, đoàn quân của HLV De Zerbi đã chính thức rơi vào nhóm đèn đỏ và đang thua West Ham 2 điểm.

Cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh sẽ kịch tính trong 6 vòng đấu còn lại. Wolves chỉ có 17 điểm và nắm 99% nguy cơ rớt hạng. Ở vòng tiếp theo, nếu West Ham thắng và Wolves thua, "Bầy sói" chính thức xuống chơi ở giải hạng Nhất Anh. Ở vị trí 19, Burnley cũng đặt một chân xuống hạng Nhất. Số phận của Burnley sẽ định đoạt sau 2-3 vòng nữa.

Vị trí rớt hạng cuối cùng sẽ gọi tên một trong 4 đội là Tottenham, West Ham, Nottingham và Leeds United. Trong nhóm này, phong độ của "Gà trống" tệ hại nhất. Tottenham thua 4 và hòa 5 trong 5 trận gần đây.

West Ham đang hồi sinh mạnh mẽ với 2 thắng, một hòa và một thua trong 4 trận đã qua. Nottingham có liên tiếp một chiến thắng và một hòa. Còn Leeds bắt đầu lấy lại tinh thần với 2 trận hòa liên tiếp trong 2 vòng gần đây.

HLV De Zerbi thừa nhận Tottenham đang rơi vào kịch bản cực khó để trụ hạng. Đến cuối mùa, đội chủ sân Tottenham Hotspur còn đụng độ Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds, Chelsea và Everton. Hai trận đấu trước Aston Villa và Chelsea, Tottenham chơi trên sân khách. Cả 2 đối thủ đều phải sống chết giành chiến thắng để cạnh tranh các vị trí dự cúp châu Âu.

Cục diện BXH Premier League.

Trận đấu với Leeds là cuộc chiến "6 điểm" ở đường đua trụ hạng cho Tottenham. Brighton hay Everton vẫn còn cửa cạnh tranh dự cúp C3 mùa sau, do đó cũng không buông xuôi dễ dàng khi chạm trán Tottenham.

Tiếp đến vấn đề lực lượng, HLV De Zerbi lại đau đầu. Chiến lược gia người Italia vừa mới chuyển đến, chưa kịp xây dựng lối chơi bền vững cho CLB đã phải lao vào cuộc chiến trụ hạng "một mất một còn". Sau trận thua Sunderland, Tottenham gặp thêm khó khăn vì trụ cột Christian Romero chấn thương.

Phong độ của phần lớn vị trí ở đội hình Tottenham đều chìm xuống tận đáy. Pedro Porro là điểm sáng hiếm hoi của "Gà trống" ở giai đoạn này, nhưng một cá nhân chơi tốt là không đủ. Ngay lúc này, cổ động viên Tottenham chỉ còn biết trông chờ vào sự trở lại của nhạc trưởng James Maddison. Dù vậy, khả năng tỏa sáng của Maddison sau chấn thương dài hạn còn bỏ ngỏ.

Siêu máy tính của ESPN dự đoán Tottenham có 32% nguy cơ rớt hạng.

Những cầu thủ đắt giá của "Gà trống" sa sút phong độ khó tin. HLV De Zerbi hiện không biết trông cậy vào ai khi Richarlison, Tel, Solanke và Kolo Muani đều chơi vật vờ trong vài tháng qua. Bom tấn Xavi Simons hoàn toàn lạc lõng qua 3 triều đại HLV Tottenham ở mùa giải này.