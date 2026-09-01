Ai có thể kế thừa áo số 10 của Messi và Argentina sẽ thay thế anh như thế nào?

TyC Sports vừa có bài phân tích rằng sau khi Lionel Messi chia tay đội tuyển Argentina, đâu sẽ là những ứng viên kế thừa áo số 10 của anh. Kết luận đưa ra là Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Nico Paz. Nhưng chắc chắn khoảng trống của Messi không thể được lấp đầy chỉ bằng một cái tên mà Argentina sẽ phải thay đổi hệ thống.

Ngày mà không ai mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Lionel Messi chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina, khép lại một hành trình đặc biệt với vô số thành công trong màu áo xanh trắng. Quyết định của Messi cũng đồng nghĩa chiếc áo số 10 huyền thoại sẽ bỏ trống và câu hỏi được đặt ra là ai sẽ trở thành người kế nhiệm anh trong những trận đấu sắp tới của đội tuyển Argentina.

Messi lần đầu khoác áo số 10 của Argentina vào ngày 28/3/2009, trong trận đấu với Venezuela, cũng là màn ra mắt của Diego Maradona trên cương vị HLV trưởng đội tuyển. Argentina giành chiến thắng 4-0 và kể từ đó, số 10 gần như gắn liền với Messi mỗi khi anh có mặt trong đội hình. Sau hơn 17 năm, chiếc áo biểu tượng này giờ đây sẽ phải tìm một chủ nhân mới.

Người gần nhất mặc số 10 khi không có Messi là Franco Mastantuono, trong trận Argentina thua Ecuador 0-1 ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026. Trước đó, Angel Correa từng khoác số áo này ở hai trận gặp Uruguay và Brazil, trong đó Argentina thắng Brazil 4-1. Paulo Dybala cũng từng mặc số 10 trong trận gặp Chile và ghi bàn. Tuy nhiên, cả ba đều không góp mặt tại World Cup gần nhất.

Alvarez được kỳ vọng sẽ phần nào khỏa lấp khoảng trống của Messi

Trong nhóm những cầu thủ thường xuyên được HLV Lionel Scaloni triệu tập, một số cái tên vốn đã quen với áo số 10 ở cấp CLB. Lautaro Martinez đang mặc số áo này tại Inter, Alexis Mac Allister sử dụng số 10 ở Liverpool, còn Nico Paz từng khoác số 10 tại Como. Ngoài ra, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Giovani Lo Celso và Nicolas Gonzalez cũng từng mặc số áo biểu tượng này trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, tìm người mặc áo số 10 có lẽ vẫn dễ hơn rất nhiều so với việc tìm người thay thế vai trò "số 10" của Messi về mặt chuyên môn. Giá trị của Messi không chỉ nằm ở bàn thắng hay những khoảnh khắc thiên tài, mà còn ở khả năng tổ chức lối chơi, tạo cơ hội và kết nối hàng công. Ngay cả khi tuổi tác đã ảnh hưởng phần nào song Messi vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Argentina.

Tại World Cup 2026, Messi thường chơi bên cạnh một trung phong. Ban đầu, vị trí này thuộc về Lautaro Martinez nhưng sau đó Julian Alvarez trở thành đối tác quen thuộc của anh trên hàng công. Trong trận duy nhất Messi ngồi dự bị, gặp Jordan ở vòng bảng, Alvarez và Martinez đã cùng nhau đá cặp trên tuyến đầu.

Vì thế, theo TyC Sports, Argentina nhiều khả năng sẽ tìm phương án thay thế Messi theo hướng điều chỉnh lại cấu trúc hàng công, thay vì đơn giản tìm một cầu thủ có thể sao chép y hệt vai trò của anh.

Ứng viên cho vai trò của Messi để lại của Martinez, Alvarez, Nico Paz... Và chiếc áo số 10 rồi sẽ có người kế nhiệm, nhưng khoảng trống mà Messi để lại chắc chắn không thể được lấp đầy chỉ bằng một cái tên. Argentina sẽ phải bước vào một kỷ nguyên mới, nơi sức mạnh tập thể và sự trưởng thành của thế hệ kế tiếp sẽ quyết định cách đội tuyển thích nghi sau khi mất đi cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của mình.