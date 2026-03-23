Ai cản nổi Man Utd giành vé dự Champions League mùa tới?

Hai vòng liên tiếp, Liverpool và Chelsea gục ngã, giúp MU tiếp tục tăng tốc ở cuộc đua.

Tối 22/3, Aston Villa đánh bại West Ham United 2-0 trên sân nhà, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng trong cuộc đua top 4. Thầy trò HLV Unai Emery hưởng lợi khi các đối thủ trực tiếp như Man Utd, Liverpool và Chelsea đều sẩy chân ở vòng đấu này.

Trên bảng xếp hạng, Man Utd vẫn đứng thứ 3 với 55 điểm, nhưng chỉ còn hơn Aston Villa đúng 1 điểm. Liverpool xếp thứ 5, kém Aston Villa 5 điểm, trong khi Chelsea tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 6 và đã bị nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm so với tốp 4.

Thầy trò HLV Michael Carrick vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Lịch thi đấu của “Quỷ đỏ” được đánh giá dễ thở hơn so với các đối thủ, khi họ lần lượt gặp Leeds United, Chelsea, Brentford, Liverpool, Sunderland, Nottingham và Brighton.

Man Utd cũng có điều kiện tập trung tối đa cho đấu trường Ngoại hạng Anh, trong khi Aston Villa còn phải chia sức cho vòng knock-out Europa League. Liverpool thậm chí chịu áp lực lớn hơn khi cùng lúc chinh chiến ở Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup. Trong khi đó Chelsea vẫn còn mục tiêu để phấn đấu ở FA Cup.

Liverpool và Chelsea đang cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ 5.

Ở diễn biến khác, Ngoại hạng Anh sẽ có thêm suất thứ 5 dự Champions League mùa 2026/27, nếu các CLB của họ giành thêm một trận hòa ở các đấu trường châu Âu. Điều này giúp cuộc cạnh tranh trở nên rộng mở hơn cho nhóm bám đuổi.

Hiện tại, cuộc đua cho vị trí thứ 5 đang xoay quanh Liverpool, Chelsea, Brentford và Everton. Khoảng cách từ vị trí thứ 5 đến thứ 8 chỉ là 4 điểm. Trong khi Liverpool và Chelsea liên tục đánh rơi điểm số, Everton vừa gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 3-0 trước chính Chelsea để tạo thêm áp lực lên nhóm trên.

Sau đợt FIFA Days, Ngoại hạng Anh trở lại vào ngày 11/4. Vòng 32 sẽ đặt tâm điểm vào trận đại chiến Chelsea và Man City. Đến vòng 33, bước ngoặt cho những cuộc đua ở Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ xảy ra khi Arsenal đối đầu Man City, Chelsea đối đầu MU và Everton tiếp đón Liverpool.

Cục diện BXH Ngoại hạng Anh.