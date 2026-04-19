AFF Cup: Tuyển Việt Nam sẽ khiến Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng?

Đội tuyển U17 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước thềm lượt trận cuối vòng bảng U17 AFF Cup 2026. Với 6 điểm cùng hiệu số +14, đoàn quân áo đỏ sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng nếu thắng hoặc hòa Indonesia ở lượt trận cuối cùng. Thậm chí, nếu thua với cách biệt từ 2 bàn trở xuống, tuyển Việt Nam vẫn ít nhất giành được tấm vé cho đội nhì bảng xuất sắc.

U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A

Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cũng có thể tính toán để chọn đối thủ cho vòng bán kết. Với tình thế hiện giờ, nếu nhất bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland nhiều khả năng chạm trán U17 Australia. Còn nếu nhì bảng, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Lào.

Nhưng như HLV Cristiano Roland đã từng chia sẻ, U17 Việt Nam không chỉ hướng tới chức vô địch khi tham dự U17 AFF Cup 2026. Một mục tiêu khác của đoàn quân áo đỏ là chuẩn bị thật tốt cho VCK U17 Asian Cup diễn ra tháng 5 tới.

Chính vì thế, U17 Việt Nam sẽ không bước vào cuộc đọ sức gặp U17 Indonesia với suy nghĩ “chỉ cần hòa” hay tâm lý chủ quan. Trái lại, đoàn quân áo đỏ coi trận đấu với đội chủ nhà như một thử thách lớn cần vượt qua và 3 điểm sẽ là thành quả ngọt ngào nhất.

HLV Cristiano Roland cho biết: “Tôi muốn nhắc lại rằng U17 Indonesia là một đối thủ rất mạnh. Việc thi đấu trên sân của Indonesia chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với các đội bóng trẻ khi phải chịu áp lực rất lớn từ khán giả nước chủ nhà.

Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt nhất năng lực của từng người. Đây không chỉ là một trận đấu tranh vé đi tiếp, mà còn là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ Việt Nam được rèn luyện”.

U17 Việt Nam ghi tới 14 bàn thắng và chưa nhận bàn thua nào

2 trận đấu gặp Malaysia và Timor Leste là những màn trình diễn xuất sắc của hàng công U17 Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ cho thấy lối chơi đa dạng và biến hóa với nhiều mảng miếng.

Trận gặp U17 Indonesia được dự báo mang tới nhiều sức ép hơn cho hàng thủ. Thủ môn Xuân Hòa cùng các đồng đội đã sẵn sàng đối mặt với những đợt tấn công mạnh mẽ từ đối thủ ở vào thế “không còn gì để mất”.

Với sự chuẩn bị cẩn thận, tin rằng U17 Việt Nam có thể có thêm một trận đấu ấn tượng và giành kết quả tốt trước U17 Indonesia. Qua đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ vào bán kết với ngôi nhất bảng A và gián tiếp khiến U17 Indonesia để mất chiếc vé dành cho đội nhì bảng xuất sắc vào tay U17 Malaysia.

2 trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Indonesia, U17 Malaysia vs U17 Timor Leste diễn ra đồng thời vào lúc 19h30 ngày 19/4 (giờ Việt Nam).

