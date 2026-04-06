AFF Cup: Thắng 4-0 trước cường địch, tuyển Việt Nam "đặt một chân" vào vòng bán kết

Tại AFF Cup Futsal 2026, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Myanmar và Timor Leste. Trận đấu tại lượt trận đầu tiên giữa Việt Nam và Myanmar mang tính quyết định tấm vé đi tiếp. Đội chiến thắng sẽ gần như chắc chắn ghi tên mình vào bán kết.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc với thế trận tấn công mạnh mẽ. Ngay ở phút đầu tiên, đoàn quân áo đỏ đã tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm hướng về phía khung thành đối phương. Phút thứ 4, cầu thủ Việt Nam ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài xác định không có quả penalty.

Tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các chân sút Việt Nam lại tỏ ra kém duyên trước khung thành. HLV Giustozzi khá sốt ruột và cố gắng điều chỉnh các tổ đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Tới phút thứ 12, cuối cùng tuyển Việt Nam cũng vươn lên dẫn trước. Thái Huy đi bóng cực kỳ nỗ lực ở sát đường biên dọc cánh phải rồi chuyền vào bên trong. Nhan Gia Hưng có mặt đúng lúc để thực hiện cú sút chính xác mở tỉ số trận đấu.

Tuyển Myanmar (áo trắng) tạo ra không ít khó khăn cho Việt Nam trong hiệp một

Sau bàn thua, tuyển Myanmar vùng lên. Những phút cuối hiệp một chứng kiến thế trận cân bằng khi cả 2 đội đều cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, không bên nào có thể chọc thủng lưới đối phương. 20 phút đầu tiên khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Việt Nam.

Ngay trong pha lên bóng đầu tiên của hiệp hai, tuyển Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0. Một tình huống phối hợp mãn nhãn được kết thúc bằng bàn thắng của Đa Hải.

Chỉ một phút sau, tuyển Việt Nam gia tăng cách biệt lên thành 3 bàn. Người lập công vẫn là Đa Hải. Anh có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành sau nỗ lực cản phá của thủ môn Myanmar.

Đa Hải lập cú đúp vào lưới Myanmar chỉ trong 2 phút đầu hiệp hai

Phút 28, Nguyễn Thạc Hiếu tạo ra một siêu phẩm solo. Chân sút tuyển Việt Nam đi bóng từ cánh phải, khéo léo vượt qua hàng loạt cầu thủ Myanmar và cả thủ môn trước khi bình tĩnh dứt điểm tung lưới, nâng tỉ số lên 4-0.

Sau bàn thua thứ tư, tinh thần của tuyển Myanmar phần nào đi xuống. Họ không còn duy trì được những tình huống lên bóng dồn dập nữa. Tuyển Việt Nam có thêm một số cơ hội để gia tăng khoảng cách nhưng không tận dụng được.

Dẫu sao, tỉ số 4-0 vẫn là quá đủ để đoàn quân áo đỏ giành trọn vẹn 3 điểm và tạm thời đứng đầu bảng A. Chiến thắng này giúp đội tuyển futsal Việt Nam “đặt một chân” vào vòng bán kết. Nếu mọi chuyện thuận lợi, thầy trò HLV Giustozzi thậm chí có thể giành vé sớm chỉ sau 2 lượt trận.

Ở lượt trận thứ hai (17h30 ngày 7/4), tuyển Việt Nam gặp Timor Leste.

Chiến thắng xứng đáng dành cho đội tuyển futsal Việt Nam

Kết quả: Việt Nam 4-0 Myanmar

Bàn thắng:

Việt Nam: Nhan Gia Hưng 12’, Đa Hải 21’, 22’, Nguyễn Thạc Hiếu 28’