AFF Cup: Indonesia bị loại sau màn trình diễn “kỳ quặc”, HLV tuyển Việt Nam cũng phải sửng sốt

Lượt trận cuối cùng vòng bảng U17 AFF Cup 2026, U17 Việt Nam hòa 0-0 với U17 Indonesia. Kết quả này khiến chủ nhà Indonesia chỉ xếp thứ ba bảng A và bị loại sớm. Trong khi đó, U17 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Suốt cả trận đấu, dù ở vào tình thế phải thắng, U17 Indonesia lại không tạo ra được thế trận tấn công đáng kể. Ngay cả HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam cũng tỏ ra ngạc nhiên:

“Chúng tôi chuẩn bị để đối mặt với áp lực tấn công từ U17 Indonesia. Tôi ngạc nhiên khi cuối cùng họ lại cứ chờ đợi chúng tôi tấn công. Ngay cả sang hiệp hai, họ vẫn tiếp tục chơi như hiệp đầu. Về sau họ mới cố gắng tạo ra một vài cơ hội, nhưng như vậy vẫn làm tôi ngạc nhiên”.

HLV Cristiano Roland

Giải thích về cách chơi của U17 Indonesia, HLV Kurniawan Dwi Yulianto: “Chúng tôi biết U17 Việt Nam sẽ chơi quyết liệt trong hiệp đầu, vì vậy đội chọn phản công nhưng khả năng tấn công chưa được tối ưu. U17 Việt Nam có khả năng chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Nếu chúng tôi cố gắng gây sức ép rồi để lộ khoảng trống ở giữa sân, họ sẽ có cơ hội”.

U17 Indonesia không thể góp mặt tại vòng bán kết U17 AFF Cup 2026. Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị nhằm hướng đến VCK U17 Asian Cup 2026 diễn ra tháng 5 tới. Còn U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết gặp U17 Australia lúc 19h30 ngày 22/4.