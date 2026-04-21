AFF Cup: Bị loại sau trận đấu với Việt Nam, Indonesia tức tốc bổ sung 3 cầu thủ nhập tịch

Đội tuyển U17 Indonesia gây thất vọng tại U17 AFF Cup 2026 khi bị loại ngay từ vòng bảng. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Vạn đảo đã phải ngậm ngùi nhìn Việt Nam và Malaysia lấy mất 2 chiếc vé vào bán kết.

Ở lượt trận cuối, U17 Indonesia cần một chiến thắng trước U17 Việt Nam để đi tiếp. Nhưng đội chủ nhà đã bất lực trước hệ thống được tổ chức tốt của HLV Cristiano Roland.

U17 Indonesia bị loại sớm tại U17 AFF Cup 2026

Ngay sau chiến dịch U17 AFF Cup không thành công, LĐBĐ Indonesia đã tức tốc lên kế hoạch bổ sung nhân sự cho U17 Indonesia. Cụ thể, 3 cầu thủ nhập tịch bao gồm Matt Baker (Melbourne City FC), Noah Leo Duvert (EPA Bali United) và Mike Rajasa Hoppenbrouwers (đội trẻ FC Utrecht) đã được điền tên.

HLV Kurniawan Dwi Yulianto cho biết ông đã có trong tay danh sách 50 cái tên để chuẩn bị cho U17 Asian Cup 2026 sắp tới. Nhà cầm quân này bày tỏ quyết tâm giúp U17 Indonesia cải thiện phong độ và thể hiện một hình ảnh tích cực hơn tại giải châu Á, qua đó cạnh tranh tấm vé dự U17 World Cup 2026.

U17 Asian Cup 2026 diễn ra từ 5/5 đến 22/5 tại Saudi Arabia. Khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt là Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Myanmar.