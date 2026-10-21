AFC vinh danh Quang Hải & tương lai nào cho người hùng Thường Châu ở ĐT Việt Nam?

Trước thềm VCK Asian Cup 2027, trang chủ AFC vinh danh Quang Hải là ngôi sao đáng xem bậc nhất của ĐT Việt Nam. Nhưng tương lai của anh ở đội tuyển vẫn là dấu hỏi lớn.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa dành sự chú ý đặc biệt cho Nguyễn Quang Hải khi lựa chọn tiền vệ này vào danh sách những cầu thủ đáng xem của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2027. Không lâu sau đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng dẫn lại thông tin trên trang chủ, như một cách nhắc nhớ về giá trị của ngôi sao từng đưa bóng đá Việt Nam đến những cột mốc vinh quang.

Tuy nhiên, giữa sự ghi nhận dành cho những đóng góp trong quá khứ và vị thế hiện tại ở đội tuyển là một khoảng cách không nhỏ. Khi Asian Cup 2027 đang đến gần, câu hỏi đặt ra là Quang Hải còn có thể đóng vai trò nào trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik?

Từ người hùng Thường Châu đến biểu tượng của thế hệ vàng

Việc AFC nhắc đến Quang Hải không đơn thuần là sự lựa chọn mang tính hoài niệm. Tiền vệ sinh năm 1997 từng là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ dưới thời HLV Park Hang-seo. Những gì anh thể hiện ở cấp độ đội tuyển đã tạo nên dấu ấn vượt ra ngoài khuôn khổ các danh hiệu.

Tháng 1/2018, Quang Hải trở thành tâm điểm của bóng đá châu Á khi cùng U23 Việt Nam tiến vào chung kết giải U23 châu Á tại Trung Quốc. Trên hành trình ấy, anh ghi 5 bàn thắng, trong đó có cú sút phạt thành bàn trên mặt sân phủ tuyết ở trận chung kết với U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam không thể giành chức vô địch sau thất bại 1-2, nhưng hình ảnh Quang Hải cùng các đồng đội chiến đấu giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã trở thành một trong những ký ức đặc biệt nhất của người hâm mộ.

Từ Thường Châu, Quang Hải tiếp tục khẳng định vai trò ở ĐT Việt Nam. Tại AFF Cup 2018, anh là nhân tố quan trọng trong hành trình lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, những đường chuyền có tính đột biến và sự bình tĩnh khi đứng trước áp lực giúp tiền vệ này trở thành mắt xích đặc biệt trong hệ thống của HLV Park Hang-seo.

Đến Asian Cup 2019, Quang Hải tiếp tục để lại dấu ấn khi ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết. Anh ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Yemen ở vòng bảng, góp phần giúp đội tuyển giành quyền đi tiếp. Việt Nam sau đó vượt qua Jordan ở vòng 16 đội trên chấm luân lưu trước khi dừng bước trước Nhật Bản với tỷ số 0-1 tại tứ kết.

Điều khiến Quang Hải khác biệt trong giai đoạn đỉnh cao không chỉ nằm ở số bàn thắng hay những khoảnh khắc đẹp mắt. Anh còn có khả năng tạo ra khác biệt trong những trận đấu mà ĐT Việt Nam cần một cá nhân đủ bản lĩnh để phá vỡ thế bế tắc. Cú sút phạt ở Thường Châu, những pha xử lý quyết đoán tại AFF Cup 2018 hay bàn thắng trước Yemen đều cho thấy phẩm chất ấy.

Ở thời kỳ sung sức nhất, Quang Hải là cầu thủ mà đội tuyển có thể xây dựng phương án tấn công xoay quanh. Anh có thể đá ở trung tâm hàng tiền vệ, hoạt động giữa các tuyến hoặc dạt sang hai cánh để tìm khoảng trống. Quan trọng hơn, Quang Hải sở hữu khả năng đưa ra quyết định nhanh trong những khu vực chật hẹp, điều không phải tiền vệ nào cũng làm được.

Những đóng góp ấy tiếp tục được nối dài qua các giải đấu khu vực. Quang Hải cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup vào các năm 2018, 2024 và 2026. Anh cũng trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển, với số lần ra sân nhiều nhất lịch sử ĐTQG (88).

Bởi vậy, việc AFC lựa chọn Quang Hải để giới thiệu trước Asian Cup 2027 có cơ sở từ chính hành trình của anh. Đó là sự ghi nhận dành cho một cầu thủ từng góp phần định hình diện mạo bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục. VFF dẫn lại thông tin này cũng là dịp để nhắc người hâm mộ rằng những đóng góp của Quang Hải vẫn có giá trị, bất kể vị thế hiện tại của anh đã thay đổi ra sao.

Nhưng bóng đá không vận hành chỉ bằng ký ức. Một cầu thủ có thể được tôn vinh vì những gì đã làm, song vị trí trong đội tuyển ở giải đấu tiếp theo vẫn phải được quyết định bằng phong độ, thể trạng và mức độ phù hợp với chiến thuật.

Asian Cup 2027: Quang Hải còn muốn trở lại, Kim Sang-sik có còn cần anh?

Nếu những năm tháng đỉnh cao giúp Quang Hải trở thành gương mặt không thể thiếu của ĐT Việt Nam, thì hiện tại lại đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của tiền vệ này.

Trong những lần tập trung gần đây, Quang Hải không còn duy trì vị thế mặc định trong đội hình xuất phát. Sự cạnh tranh ở tuyến giữa ngày càng lớn, trong khi yêu cầu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik cũng khiến vai trò của từng cầu thủ có những thay đổi. Quang Hải vẫn có kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, nhưng những phẩm chất ấy cần được thể hiện ổn định trên sân cỏ để bảo đảm một vị trí trong đội tuyển.

Việc anh không góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 là diễn biến đáng chú ý nhất. Theo thông tin từ CLB Công An Hà Nội, Quang Hải gặp vấn đề ở vùng cổ chân và chưa bảo đảm nền tảng thể lực tốt nhất do đang điều trị, phục hồi chấn thương. Vì thế, sự vắng mặt của tiền vệ này cần được nhìn nhận trước hết từ khía cạnh chuyên môn và sức khỏe, thay vì vội vàng diễn giải thành dấu hiệu cho thấy anh không còn mặn mà với đội tuyển.

Dẫu vậy, những đồn đoán về tương lai của Quang Hải vẫn xuất hiện trong bối cảnh vị thế của anh không còn như trước. Thậm chí, đã có những thông tin bàn về khả năng tiền vệ này cân nhắc giải nghệ, dù chưa thể xem đó là quyết định chính thức. Khi một cầu thủ từng là ngôi sao hàng đầu phải đối diện với nguy cơ trở thành phương án dự bị, những câu hỏi về động lực, khát vọng và lựa chọn cá nhân là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa việc không hài lòng với vai trò hiện tại và quyết định rời xa ĐT Việt Nam. Chưa có đủ cơ sở để khẳng định Quang Hải muốn chia tay đội tuyển hay không chấp nhận vị thế dự bị. Chấn thương, khối lượng thi đấu ở cấp CLB và yêu cầu phục hồi thể lực đều có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh. Bởi vậy, điều quan trọng lúc này không phải suy đoán tâm lý, mà là chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ chính Quang Hải và ban huấn luyện.

Asian Cup 2027 sẽ là phép thử đáng chú ý cho cả hai phía. Với Quang Hải, giải đấu có thể mở ra cơ hội khẳng định rằng anh vẫn đủ khả năng đóng góp ở sân chơi lớn nhất châu lục cấp đội tuyển. Nhưng để làm được điều đó, tiền vệ sinh năm 1997 cần lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất, duy trì phong độ ở CLB và chứng minh rằng khả năng tạo đột biến của mình vẫn hữu ích trong những phương án chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Về phía nhà cầm quân người Hàn Quốc, câu hỏi không nằm ở việc Quang Hải từng nổi tiếng đến đâu, mà là anh có thể mang lại điều gì cho ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nếu đội tuyển cần một cầu thủ có khả năng giữ bóng, kết nối tuyến giữa và tạo ra đường chuyền quyết định trước những đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ, Quang Hải vẫn có thể là phương án đáng cân nhắc. Ngược lại, nếu phong độ và thể trạng không đáp ứng yêu cầu, danh tiếng trong quá khứ khó có thể bảo đảm cho anh một suất dự giải.

Bởi vậy, đợt FIFA Days tháng 11 tới có thể trở thành cột mốc quan trọng. Những trận giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup 2027 sẽ giúp HLV Kim Sang-sik đánh giá lực lượng, thử nghiệm phương án chiến thuật và xác định những gương mặt phù hợp. Nếu Quang Hải trở lại, cách anh được sử dụng cũng sẽ phần nào cho thấy vị trí của tiền vệ này trong kế hoạch dài hạn của đội tuyển. Còn nếu tiếp tục vắng mặt, những dấu hỏi về khả năng góp mặt tại Asian Cup sẽ càng lớn.

AFC có lý do để nhắc lại tên Quang Hải, bởi anh là một phần quan trọng trong hành trình đưa bóng đá Việt Nam vươn lên ở châu Á. Nhưng sự vinh danh ấy cũng khiến người hâm mộ phải đối diện với một thực tế: người hùng Thường Châu không còn ở thời điểm có thể mặc nhiên chiếm suất đá chính.

Quang Hải vẫn có cơ hội viết tiếp câu chuyện của mình, nhưng tương lai ấy không thể chỉ được quyết định bằng những ký ức đẹp. Asian Cup 2027 sẽ là câu trả lời cho việc anh còn đủ sức cạnh tranh, còn khát khao cống hiến và có thể tìm thấy một vai trò phù hợp trong ĐT Việt Nam hay không. Trước khi nghĩ đến những khoảnh khắc kỳ diệu như ở Thường Châu, điều Quang Hải cần nhất có lẽ là trở lại với trạng thái tốt nhất của chính mình.