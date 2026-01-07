AFC tuyên bố đanh thép vụ gian lận nhập tịch, bóng đá Malaysia đối mặt thảm cảnh

Tờ Sinarharian của Malaysia mới đây đăng tải bài viết với dòng tít: “ Bóng đá Malaysia đối mặt thời khắc đen tối nếu bị FIFA đình chỉ”. Tờ báo này đã trích dẫn phát biểu của Tổng Thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cảnh báo rằng nếu FIFA đình chỉ FAM vì vụ gian lận nhập tịch, bóng đá Malaysia sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng khi các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Malaysia sẽ không được phép thi đấu quốc tế, bao gồm cả AFC Champions League Elite (ACLE) hay AFC Champions League Two.

Đội tuyển Malaysia và các đội tuyển trẻ quốc gia cũng bị “đóng băng” không thể thi đấu. Ông Windsor Paul John nói: “ Nếu FIFA đình chỉ FAM, tất cả các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ sẽ không thể thi đấu ngoài Malaysia”. Giải M-League vẫn có thể diễn ra ở cấp độ trong nước, nhưng sẽ không được FIFA hoặc AFC công nhận.

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John chỉ ra hậu quả nghiêm trọng với bóng đá Malaysia nếu FIFA đình chỉ LĐBĐ nước này.

“Các giải trong nước vẫn có thể tổ chức. Nhưng tất cả đội tuyển quốc gia, bất kể đội tuyển chính hay đội U12, bao gồm các câu lạc bộ thi đấu để đại diện Malaysia ở ACL, sẽ không được phép thi đấu ở nước ngoài. Đó là một tình huống rất nghiêm trọng mà không quốc gia nào muốn xảy ra”, ông Windsor Paul John nói.

Hiện FAM đã đưa vụ việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) tại Thụy Sĩ. Bước đi này được thực hiện sau khi Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên quyết định ban đầu của Ủy ban Kỷ luật, đình chỉ 7 cầu thủ trong 12 tháng và phạt tiền vì vụ việc làm giả giấy khai sinh.

FIFA cũng đã phạt FAM vì thiếu trách nhiệm trong việc nộp các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, hình phạt do FIFA áp đặt có thể còn nghiêm trọng hơn nếu CAS không đứng về phía FAM và có thể đề xuất FIFA áp thêm các biện pháp như đình chỉ do vụ việc này.

Tờ Sinarharian viết: “Hiện tại mối quan tâm tập trung vào quyết định tương lai của CAS, và nếu kết quả không có lợi cho FAM, FIFA có thể đề xuất thêm các hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm việc đình chỉ tư cách thành viên của FAM sau vụ scandal này”.

Ngày 26/9/2025, FIFA xác nhận trong tuyên bố chính thức rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đã vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC). FIFA đã xác định 7 cầu thủ nhập tịch gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025.

FIFA xác định FAM đã nộp các giấy tờ được cho là giả mạo để xác nhận tư cách của tất cả các cầu thủ. FAM bị phạt khoảng 350.000 CHF (tương đương 1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt khoảng 11.000 RM và bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.