AFC ra BXH quan trọng, bóng đá Việt Nam nhận tin vui lớn

Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục khi được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp hạng thứ 6 trên bảng xếp hạng các CLB nữ châu Á mới nhất.

Đây được xem là bước tiến đáng chú ý của bóng đá nữ Việt Nam trong bối cảnh AFC ngày càng đầu tư mạnh cho hệ thống giải cấp CLB, đặc biệt là AFC Women’s Champions League – sân chơi được ví như “Champions League của bóng đá nữ châu Á”.

Theo cách tính điểm của AFC, thứ hạng các nền bóng đá được xác định dựa trên thành tích của đại diện CLB tại đấu trường châu lục cũng như vị trí của đội tuyển nữ quốc gia trên BXH FIFA. Việc Việt Nam góp mặt trong top 6 cho thấy sự ổn định và phát triển đáng kể của hệ thống bóng đá nữ trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, thành công của CLB nữ TP.HCM tại đấu trường châu Á thời gian gần đây đóng góp không nhỏ vào vị trí hiện tại của bóng đá nữ Việt Nam. Đại diện của Việt Nam từng tạo được nhiều dấu ấn tích cực khi đối đầu các CLB hàng đầu khu vực, qua đó giúp hệ số của bóng đá nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể.

Việc đứng trong nhóm đầu châu Á cũng mang đến lợi thế lớn cho các CLB nữ Việt Nam ở những mùa giải tới. Trước đó, AFC xác nhận những nền bóng đá có thứ hạng cao sẽ được trao suất tham dự AFC Women’s Champions League trong giai đoạn đầu triển khai giải đấu. Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi từ tiêu chí này.

Không chỉ ở cấp CLB, đội tuyển nữ Việt Nam cũng duy trì vị thế đáng nể ở sân chơi châu lục. Thầy trò HLV Mai Đức Chung liên tục góp mặt tại các giải lớn như Asian Cup hay World Cup nữ, đồng thời duy trì vị trí trong nhóm mạnh của Đông Nam Á và châu Á.

Sự thăng tiến của bóng đá nữ Việt Nam được xem là thành quả từ quá trình đầu tư bài bản nhiều năm qua, từ đào tạo trẻ, hệ thống giải quốc nội cho tới việc tạo điều kiện để cầu thủ thi đấu quốc tế. Giải nữ VĐQG hiện cũng đang có tính cạnh tranh cao hơn với sự nổi lên của nhiều CLB như TP.HCM, Hà Nội, Thái Nguyên hay Than KSVN.

Trong bối cảnh AFC ngày càng siết chặt tiêu chuẩn chuyên nghiệp đối với bóng đá nữ, vị trí thứ 6 châu Á không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra kỳ vọng để các CLB nữ Việt Nam tiếp tục vươn xa ở sân chơi châu lục trong tương lai gần.