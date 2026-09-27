AFC nói gì khi Việt Nam thắng trận ra quân FIFA ASEAN Cup?

AFC đánh giá phong độ xuất thần của Patrik Lê Giang là yếu tố chủ chốt giúp Việt Nam thắng 1-0 Philippines tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

"Philippines chưa từng đánh bại Việt Nam trong suốt 12 năm qua. Họ bước vào trận đấu mở màn ở bảng B, gặp Việt Nam với tư cách yếu hơn hẳn", AFC viết.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á viết tiếp: "Philippines suýt ghi bàn mở tỷ số sau khi cú sút của Schneider dội xà. Chỉ 2 phút sau, Philippines phải trả giá cho pha bỏ lỡ đó, khi Đình Bắc băng lên đón đường chuyền của Williams Minh Hoàng, đưa Việt Nam dẫn trước trong hiệp một".

"Philippines không nao núng sau bàn thua. Việt Nam cần tới pha cứu thua xuất thần của Patrik Lê Giang sau cú đánh đầu của Gayoso mới không nhận bàn thua. Philippines tưởng như đã ghi bàn gỡ hòa muộn màng nhưng VAR xem xét, hủy bàn thắng của Nishioka và Việt Nam bảo vệ trọn vẹn 3 điểm", AFC nhấn mạnh.

AFC nhận định chấn thương của Xuân Son ở phút 60 nhiều khả năng gặp vấn đề gân khoeo. Đây là tổn thất lớn cho Việt Nam trong hành trình còn lại tại FIFA ASEAN Cup.

AFC tiếp tục bình luận về chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Pakistan, nhận định đây là trận đấu dễ dàng của thầy trò HLV Anthony Hudson, khác xa tính chất căng thẳng khi Việt Nam thắng Philippines.

"Thái Lan và Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu khi đều giành chiến thắng trong trận mở màn bảng B, nhánh đấu hạng 1 của FIFA ASEAN Cup", AFC dành lời khen cho 2 đội tuyển được đánh giá cao nhất tại bảng đấu.

Trước Philippines, Việt Nam là đội dứt điểm ít hơn, có ít cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Kim là đội tận dụng được cơ hội để đánh bại thủ môn Falkesgaard trong tình huống bộ ba Thành Long, Williams Minh Hoàng và Đình Bắc phối hợp ấn tượng, khai thác triệt để khoảng trống ở "nách hàng thủ" Philippines.

Philippines không gặp may ở trận này khi cú sút từ khoảng cách hơn 20m của Schneider đưa bóng dội xà. Trong hiệp 2, cầu thủ Philippines bỏ lỡ 2 cơ hội trong thế đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang. Philippines bị VAR từ chối bàn thắng vào cuối trận, trong khi Việt Nam cũng bị VAR can thiệp ở tình huống cầu thủ đối phương bị truất quyền thi đấu.