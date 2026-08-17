AFC nói gì khi Việt Nam đánh sập sân nhà của Malaysia?

Trang chủ AFC gọi bàn thắng của Xuân Son là pha đánh đầu ngoạn mục, giúp Việt Nam mở ra thế trận thuận lợi trước Malaysia.

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

"Xuân Son ghi bàn thắng ngoạn mục ở thời gian bù giờ của hiệp một, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước. Sau đó, Faris không may đá phản lưới nhà. Hai đội sẽ chơi trận lượt về tại Hà Nội. Việt Nam vẫn tiếp tục mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2 lần liên tiếp, lần đầu tiên trong lịch sử", AFC viết.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định: "Việt Nam gặp khó khăn trong việc nắm lấy quyền kiểm soát trận đấu ở hiệp một. Từ bàn thắng của Xuân Son, họ nắm lấy thế trận. Tiến Anh đã nhận đường chuyền từ Thành Long, sau đó đỡ bước một hoàn hảo và thực hiện quả tạt để Xuân Son tung người đánh đầu".

AFC khen ngợi Patrik Lê Giang với tình huống cứu thua ngoạn mục ở phút cuối trận. Faris - cầu thủ đá phản lưới, giúp Việt Nam dẫn 2-0 - suýt chuộc lỗi bằng tình huống dứt điểm trái phá ở góc hẹp. Dù vậy, Patrik Lê Giang kịp đổ người cản phá thành công.

Trước khi trận đấu diễn ra, AFC đánh giá Việt Nam ở cửa trên trong cặp bán kết 2 tại ASEAN Cup 2026. Trang chủ của LĐBĐ châu Á nhắc lại cơn ác mộng của HLV Tan Cheng Hoe khi gặp nhà đương kim vô địch giải đấu. Ông Tan từng đụng độ Việt Nam 5 lần dưới thời HLV Park Hang-seo và đều thất bại.

Tuyển Malaysia không thắng Việt Nam sau 12 năm. Lần gần nhất "Hổ Malay" nếm mùi chiến thắng trước "Chiến binh sao vàng" là ở giải đấu ASEAN Cup 2014. Trong năm nay, Malaysia liên tiếp gặp ác mộng trước Việt Nam khi bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, sau đó thua 1-3.

Sau chiến thắng 2-0 trên sân Kuala Lumpur, Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua với cách biệt dưới 2 bàn là thẳng tiến đến chung kết ASEAN Cup 2026. Tại đó, Thái Lan nhiều khả năng vượt qua Singapore.