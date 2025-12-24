AFC níu kéo hy vọng cho Malaysia, tuyển Việt Nam chưa được nhận tin vui

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Windsor John bác tin đồn đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 (trong đó có một trận đấu với đội tuyển Việt Nam). Thông tin này lan truyền trên mạng xã hội sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra quyết định xử thua đội tuyển Malaysia ở 3 trận giao hữu vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

"Chuyện đó không đúng sự thật. Chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào cả", ông Windsor John cho biết. "Chúng tôi đang chờ Tòa trọng tài thể thao trước. Đối với quyết định mới đến từ FIFA, chúng tôi cũng phải xem xét".

Tổng thư ký AFC Windsor John

Sáng 17/12, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo đội tuyển quốc gia nước này bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xử thua 3 trận vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Tuy nhiên, trận Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 không được nhắc đến. Điều này khiến người hâm mộ bất ngờ bởi cả 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia đều ra sân trong trận đấu với Việt Nam, thậm chí có người còn ghi bàn.

Thực tế, án phạt của FIFA được đưa ra theo quy trình và phạm vi thẩm quyền. FIFA chỉ xử thua đội tuyển Malaysia trong 3 trận đấu quốc tế cấp độ 1 (còn được gọi là giao hữu FIFA Days). Đó là các trận đấu Malaysia gặp Cape Verde ngày 29/5 (hòa 1-1), Singapore ngày 4/9 (thắng 2-1), gặp Palestine ngày 8/9 (thắng 1-0).

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam tháng 6/2025 thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Giải đấu này thuộc phạm vi tổ chức và quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Tương tự là trận Malaysia gặp Nepal diễn ra vào tháng 3 năm nay. Do đó, án phạt liên quan (nếu có) sẽ do AFC xem xét và ra quyết định. Đây là lý do đội tuyển Malaysia chưa bị xử thua trước Việt Nam và Nepal.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã xác định 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Điều này được nêu rõ trong báo cáo chi tiết của FIFA về việc bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia cũng như trong án phạt mới nhất.