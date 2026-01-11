AFC: Nhân tố vàng Thái Sơn giúp U23 Việt Nam tiến sâu tại giải U23 châu Á 2026

Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan vào thứ 6 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chiếm lợi thế lớn trong hành trình hướng tới vòng đấu loại trực tiếp, nhờ sự hiện diện của hai “lão tướng” ở tuyến giữa - đội trưởng Khuất Văn Khang và Nguyễn Thái Sơn.

Trong khi Văn Khang đang dự giải lần thứ ba, Thái Sơn cũng từng góp mặt tại VCK U23 châu Á 2024 ở Qatar.

“Tham vọng của chúng tôi luôn như nhau, mang vinh quang về cho Tổ quốc", Thái Sơn, cầu thủ 22 tuổi của Thanh Hóa FC, chia sẻ với AFC trước thềm lượt trận cuối. “Chúng tôi luôn đạt động lực cao nhất khi bước vào giải đấu và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Mục tiêu là cống hiến toàn lực và hướng tới kết quả tốt nhất".

Thống kê qua hai trận đấu, Thái Sơn tung ra tổng cộng 88 đường chuyền có độ chính xác lên đến 86,4%, thành công 100% các đường chuyền dài và thiết lập hai tình huống dẫn đến cú dứt điểm của đồng đội. Anh cũng thực hiện 3 tình huống đánh chặn, 3 lần phá bóng giải nguy. Tiền vệ 22 tuổi của U23 Việt Nam được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận gặp U23 Kyrgyzstan.

AFC nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thái Sơn trong đội hình U23 Việt Nam: “Tiền vệ 22 tuổi, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86,4% trong các trận gặp Jordan và Kyrgyzstan, đang có phong độ rất cao. Nếu U23 Việt Nam cải thiện thành tích Á quân năm 2018, Thái Sơn chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt".

Trước lượt trận cuối bảng gặp đội chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1, Thái Sơn bày tỏ sự thận trọng và tập trung tối đa: “Không có trận đấu nào là dễ dàng. Tôi rất vui với hai chiến thắng vừa qua, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi tập trung từng trận một, nhưng mục tiêu là tiến xa nhất có thể".