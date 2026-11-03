AFC hoãn Asian Cup 2027, lợi hại thế nào với ĐT Việt Nam?

Việc Asian Cup 2027 lùi gần một năm giúp ĐT Việt Nam có thêm thời gian ổn định lực lượng, nhưng cũng buộc HLV Kim Sang-sik điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị.

Quyết định điều chỉnh lịch tổ chức Asian Cup 2027 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chắc chắn tạo ra những tác động đáng kể đối với các đội tuyển tham dự, trong đó có Việt Nam. Thay vì diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu, giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028 tại Saudi Arabia.

Với ĐT Việt Nam, đây có thể xem là một thông tin mang đến nhiều hy vọng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đối diện không ít vấn đề trước thềm sân chơi lớn nhất châu lục. Từ những ca chấn thương liên tiếp, sự thiếu hụt nhân sự cho đến những dấu hỏi về tinh thần và sự ổn định trong nội bộ, tất cả đều khiến quá trình chuẩn bị trở nên khó khăn hơn.

Bởi vậy, khoảng thời gian được kéo dài thêm gần một năm có thể trở thành cơ hội để bóng đá Việt Nam điều chỉnh, khắc phục những hạn chế và xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh ở Asian Cup.

Cơ hội giải quyết những vấn đề tồn đọng

Điểm tích cực dễ nhận thấy nhất là HLV Kim Sang-sik không còn phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện đội hình cho Asian Cup 2027. Những chấn thương đang ảnh hưởng đến nhiều cầu thủ quan trọng của ĐT Việt Nam có thêm cơ hội được điều trị và phục hồi.

Trong bối cảnh lực lượng chưa thực sự ổn định, việc có thêm thời gian mang ý nghĩa rất lớn. Những trụ cột cần được trở lại trạng thái thể lực tốt nhất, trong khi ban huấn luyện cũng có điều kiện đánh giá thêm các nhân tố mới, tìm kiếm phương án thay thế và xây dựng chiều sâu đội hình.

Các ngoại binh và trụ cột khác của ĐT Việt Nam không còn phải chạy đua quá gấp với chấn thương để dự Asian Cup 2027.

Không chỉ vấn đề chuyên môn, ĐT Việt Nam còn cần thời gian để giải quyết những dấu hỏi về sự gắn kết. Việc Quang Hải không tham dự FIFA ASEAN Cup vì lý do chấn thương, cùng một số diễn biến liên quan đến lực lượng thời gian qua, từng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về tình trạng ổn định của đội tuyển. Dù chưa thể khẳng định có vấn đề nội bộ, đây vẫn là những yếu tố mà ban huấn luyện cần quan tâm để duy trì sự đồng thuận và tinh thần tập thể.

Quang Hải còn mặn mà với ĐT Việt Nam?

Một trường hợp đáng chú ý khác là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo này đang đối diện án treo giò hai trận tại Asian Cup 2027 sau chiếc thẻ đỏ trong trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 gặp Hàn Quốc. Nếu án phạt được áp dụng như dự kiến, đây sẽ là tổn thất đáng kể đối với hàng công Việt Nam, nhất là khi Đình Bắc đang được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Đình Bắc sẽ không còn bị treo giò ở Asian Cup 2027?

Tuy nhiên, việc giải đấu được lùi đến cuối năm 2027 có thể mở ra một hướng xử lý khác. Án treo giò của Đình Bắc có thể được chuyển sang các trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam, chẳng hạn tại vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á. Khi ấy, đội tuyển sẽ có thêm cơ hội sử dụng tiền đạo này ngay từ những trận đầu tiên tại Asian Cup.

Thời gian dài hơn, áp lực chuẩn bị cũng lớn hơn

Dẫu vậy, sẽ là sai lầm nếu chỉ nhìn quyết định của AFC dưới góc độ những lợi ích mà ĐT Việt Nam có thể nhận được. Việc Asian Cup 2027 bị lùi lịch cũng đồng nghĩa toàn bộ kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển phải được tính toán lại.

Trước đây, ban huấn luyện có thể tập trung xây dựng lộ trình hướng đến giải đấu vào đầu năm 2027. Nhưng với lịch mới, ĐT Việt Nam sẽ phải phân bổ nguồn lực cho nhiều mục tiêu khác nhau, đặc biệt là vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến diễn ra trước Asian Cup.

Đây mới là bài toán không đơn giản. Nếu không có kế hoạch hợp lý, đội tuyển rất dễ rơi vào tình trạng phân tán lực lượng, thiếu điểm rơi phong độ hoặc phải liên tục thay đổi nhân sự giữa các chiến dịch. Những cầu thủ được kỳ vọng tại Asian Cup cũng cần duy trì thể trạng và phong độ trong thời gian dài hơn, thay vì chỉ hướng đến một giải đấu ngắn hạn.

Asian Cup 2027 lùi lại, đặt ra bài toán mới cho HLV Kim Sang-sik.

Ngoài ra, việc kéo dài thời gian chuẩn bị không đồng nghĩa ĐT Việt Nam chắc chắn mạnh hơn. Các đối thủ tại Asian Cup cũng có thêm cơ hội hoàn thiện đội hình, bổ sung nhân sự và nâng cao chất lượng chuyên môn. Khoảng cách giữa Việt Nam với những đội tuyển hàng đầu châu lục vì thế không tự nhiên được thu hẹp chỉ nhờ một quyết định điều chỉnh lịch.

Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần tập trung cho những nhiệm vụ gần nhất. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/11 để tham dự Casper Cup 2026, diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 11 đến 17/11, với hai đối thủ khách mời là Cộng hòa Kyrgyz và Đài Bắc Trung Hoa.

Đây không đơn thuần là những trận giao hữu để duy trì cảm giác thi đấu. Đó còn là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự, đánh giá phong độ các trụ cột và tìm kiếm những phương án mới cho đội tuyển. Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik cần sớm ổn định bộ khung và tạo dựng sự gắn kết trong tập thể.

Nhìn tổng thể, việc AFC điều chỉnh lịch Asian Cup 2027 mang đến cho ĐT Việt Nam nhiều thuận lợi hơn là bất lợi ở thời điểm hiện tại. Nhưng khoảng thời gian hơn một năm không phải quá dài nếu nhìn vào khối lượng công việc đang chờ đợi. Đội tuyển không thể vì có thêm thời gian mà cho phép mình chậm lại. Ngược lại, đây phải là giai đoạn để VFF và ban huấn luyện chủ động tái thiết kế kế hoạch, giải quyết những điểm yếu và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cơ hội chỉ thực sự trở thành lợi thế nếu ĐT Việt Nam biết tận dụng nó.