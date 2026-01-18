AFC gây tranh cãi khi “bỏ quên” Đình Bắc – ngôi sao sáng của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026

Trong bối cảnh U23 Việt Nam đang tiến rất sâu tại VCK U23 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã gây bất ngờ và tạo ra phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Việt Nam sau khi công bố danh sách 6 “ngôi sao triển vọng” của giải đấu trên fanpage chính thức.

Fanpage chính thức của giải đăng tải video giới thiệu sáu cầu thủ trẻ được AFC đánh giá có phong độ nổi bật và hứa hẹn tỏa sáng ở giai đoạn cuối của giải. Danh sách gồm những cái tên như Abdullah Radif (U23 Saudi Arabia), Kang Sang Yoon (U23 Hàn Quốc), Saif Eldeen Fadlalla (U23 Qatar), Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Sardorbek Bakhromov (U23 Uzbekistan) và Behram Abduweli (U23 Trung Quốc).

Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại VCK U23 châu Á. Gần như Đình Bắc cứ vào sân là tạo ra bước ngoặt của trận đấu, giúp U23 Việt Nam thắng trận.

Điểm đáng nói là Nguyễn Đình Bắc — tiền đạo đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bên phía U23 Việt Nam — lại không có tên trong danh sách này. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.

Đình Bắc là một trong những nhân tố quan trọng nhất của U23 Việt Nam tại giải năm nay. Sau 4 trận đấu đã qua, anh đã ghi 3 bàn, thành tích chỉ kém một chút so với những cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Đáng chú ý, một số cái tên được AFC lựa chọn nằm trong đội hình các đội đã bị loại sớm ở vòng bảng hoặc tứ kết, càng khiến quyết định này của AFC trở nên khó hiểu hơn trong mắt người xem.

Không chỉ đóng góp về bàn thắng, Đình Bắc còn là mắt xích quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam, thường xuyên được bố trí đá cao nhất trên hàng công hoặc dạt cánh để kéo dãn đội hình đối phương. Trong chiến thắng kịch tính 3–2 trước U23 UAE ở tứ kết, Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn với một bàn thắng quan trọng, góp phần giúp đội nhà vào bán kết.

Thông tin này khiến cổ động viên Việt Nam phản ứng mạnh mẽ, họ bày tỏ sự không hài lòng và cho rằng AFC đã “phớt lờ” một trong những cầu thủ hay nhất giải.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tập trung cho trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, diễn ra vào 22h30 ngày 20/1/2026, với mục tiêu giành vé vào chung kết và hướng tới một cột mốc lịch sử mới tại giải U23 châu lục.