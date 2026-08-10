AFC cùng UEFA và CONCACAF thành lập liên minh, tổng tấn công FIFA

Cùng với UEFA, mới đây LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ & Caribe (CONCACAF) đã đồng loạt cáo buộc FIFA "vi phạm nghiêm trọng lòng tin" và "có hành vi lừa dối" liên quan đến kế hoạch bán cổ phần giải đấu World Cup.

Trong một bức thư ngỏ gửi đến gia đình bóng đá toàn cầu, 3 liên đoàn khu vực đã chĩa mũi nhọn trực tiếp vào chủ tịch FIFA Gianni Infantino . Họ chỉ trích gay gắt quá trình thúc đẩy dự án này, đồng thời cáo buộc nhân vật đứng đầu FIFA đang hành xử như một người "tin rằng cả nền bóng đá phải phục tùng mình".

Tuyên bố chung của 3 liên đoàn nhấn mạnh: "Vấn đề này chạm đến giá trị cốt lõi hơn rất nhiều: Sự liêm chính của môn thể thao vua và uy tín của những người được bầu ra để dẫn dắt nó.

Bóng đá không phải là tài sản cá nhân, người lãnh đạo nó cũng không phải để đòi hỏi quyền lực. Đó là nghĩa vụ phụng sự gia đình bóng đá - phụng sự những người đã đặt trọn niềm tin vào bộ máy quản lý. Khi niềm tin bị vỡ vụn bởi sự lừa dối, khi một cá nhân tự đặt bản thân lên trên tập thể đã trao quyền cho mình thì nghĩa vụ cao quý đó xem như đã bị từ bỏ".

Trước làn sóng phản ứng dữ dội hướng về phía ông Infantino, UEFA , AFC và CONCACAF được cho là đã tiến hành các cuộc thảo luận tổ chức giải đấu riêng. Dù 3 bên vẫn muốn tạo cơ hội để ông Infantino từ chức trong danh dự và không tiếp tục ra ứng cử trong kỳ bầu cử vào tháng 3 năm sau, nhưng họ vẫn có kế hoạch riêng của mình để “bảo vệ hệ thống khỏi cuộc khủng hoảng đang leo thang”.

Áp lực vẫn đang bủa vây chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Trước đó, UEFA đã đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA. Họ cũng đàm phán với AFC cùng CONCACAF nhằm bảo đảm các cầu thủ thuộc quyền quản lý của họ vẫn có môi trường thi đấu đỉnh cao.

Nguồn cơn của tranh cãi xuất phát từ việc ông Infantino đề xuất thành lập công ty FIFA Forward Enterprise (FFE) nhằm vận hành khía cạnh thương mại và thương quyền của các giải đấu World Cup dành cho nam và nữ, cho đội tuyển và CLB. Họ dự định bán khoảng 20% cổ phần cho tư nhân.

Mặc dù ông Infantino đã lên tiếng xin lỗi về đề xuất này, đồng thời chính thức hủy bỏ kế hoạch song các liên đoàn khu vực vẫn yêu cầu FIFA phải tiến hành một cuộc kiểm toán độc lập.

Bức thư từ UEFA, AFC và CONCACAF nhấn mạnh thêm: "Một đề xuất được đưa ra với mốc thời gian dồn dập, thiếu đi sự tham vấn và cố tình ép tiến độ trước khi các liên đoàn thành viên kịp đánh giá kỹ lưỡng không phải là sơ suất ngẫu nhiên. Đó là sản phẩm được thiết kế có tính toán nhằm hạn chế sự giám sát.

FIFA vẫn chưa thừa nhận bản chất sai trái của đề xuất này. Việc cố gắng bán cổ phần World Cup là sự thất bại thảm hại về nhận thức. Nó không đơn thuần là sai sót quy trình, mà là sự vi phạm nghiêm trọng lòng tin đối với chính những tổ chức mà FIFA sinh ra để phụng sự".

Ba liên đoàn cũng phản đối việc FIFA cam kết tự trình báo cáo lên Hội đồng FIFA. Họ khẳng định một cuộc điều tra do chính bộ máy hay nhân sự nội bộ FIFA thực hiện là hoàn toàn thiếu tính khách quan. Họ đề xuất một cơ quan độc lập điều tra vấn đề này.