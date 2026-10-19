AFC cảnh báo, ĐT Việt Nam phải đặc biệt chú ý một người ở giải vô địch châu Á!

AFC đánh giá cao tiền vệ Nasser Al Gahwashi, ngôi sao góp công lớn giúp Yemen giành vé dự Asian Cup 2027, trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam.

Nasser Al Gahwashi – ngòi nổ đáng chú ý của Yemen

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa giới thiệu Nasser Al Gahwashi là một trong những cầu thủ đáng xem tại VCK Asian Cup 2027. Đây là sự ghi nhận dành cho tiền vệ 27 tuổi của Yemen, người đã đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành vé đến Saudi Arabia của đội tuyển Tây Á.

Theo đánh giá của AFC, Al Gahwashi là mẫu tiền vệ có khả năng sáng tạo, sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và biết cách tạo ra khác biệt trước khung thành đối phương. Không chỉ tham gia tổ chức lối chơi, cầu thủ này còn trực tiếp ghi bàn ở những thời điểm quan trọng, trở thành một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình Yemen.

Những thống kê ở cấp độ đội tuyển càng cho thấy tầm quan trọng của Al Gahwashi. Tiền vệ này đã ghi 17 bàn sau 39 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, anh từng có màn trình diễn bùng nổ khi ghi 5 bàn trong chiến thắng 9-0 của Yemen trước Brunei hồi tháng 10/2025. Một tháng sau, cầu thủ này tiếp tục đóng góp 4 bàn trong trận thắng Bhutan 7-1.

Khả năng ghi bàn từ tuyến giữa khiến Al Gahwashi trở thành nhân tố mà các đối thủ không thể chỉ tập trung theo kèm những tiền đạo của Yemen. Nếu có khoảng trống để xử lý bóng, tiền vệ này hoàn toàn có thể trực tiếp uy hiếp khung thành thay vì chỉ đóng vai trò kiến tạo.

Nasser Al Gahwashi (số 7) là quân bài quan trọng của Yemen.

Tuy nhiên, dấu ấn nổi bật nhất của Al Gahwashi trong năm 2026 đến ở trận đấu quyết định với Lebanon tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Trong bối cảnh Yemen cần chiến thắng để giành quyền đi tiếp, tiền vệ này đã tỏa sáng với cú đúp, góp phần mang về thắng lợi 2-0.

Al Gahwashi mở tỷ số bằng một cú sút đưa bóng đi cong đẹp mắt phút 60, trước khi ghi bàn thứ hai ở phút 90. Chiến thắng giúp Yemen kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng B, giành 14 điểm và chính thức góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027.

Với những đóng góp ấy, việc AFC lựa chọn Al Gahwashi để giới thiệu trước thềm giải đấu không phải điều bất ngờ. Tiền vệ sinh ra tại Al Bayda đang được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, giúp Yemen tạo nên dấu ấn trong lần trở lại sân chơi hàng đầu châu lục sau khi vắng mặt ở Asian Cup 2023.

ĐT Việt Nam cần thận trọng trước cuộc đối đầu Yemen

Tại VCK Asian Cup 2027, Yemen nằm ở bảng E cùng ĐT Việt Nam, Hàn Quốc và UAE. Đây là bảng đấu có sự chênh lệch nhất định về tương quan lực lượng, nhưng cơ hội vẫn dành cho tất cả.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp UAE ngày 10/1/2027, Hàn Quốc ngày 15/1 và Yemen ngày 20/1. Cuộc đối đầu với Yemen diễn ra ở lượt trận cuối vòng bảng, thời điểm có thể mang ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu của đội tuyển Việt Nam.

Xét về danh tiếng và chất lượng đội hình, Yemen có thể không được đánh giá cao bằng Hàn Quốc hay UAE. Dẫu vậy, màn trình diễn của Al Gahwashi tại vòng loại cho thấy đội bóng Tây Á vẫn sở hữu những cá nhân có thể tạo ra khác biệt. Việc ghi bàn đều đặn, kể cả trong các trận đấu có tính chất quyết định, là điểm mạnh mà hàng phòng ngự Việt Nam cần lưu tâm.

Việt Nam từng đối đầu Yemen ở bảng D, VCK Asian Cup 2019 và thắng 2-0.

Đối với HLV Kim Sang-sik, việc nghiên cứu kỹ cách Al Gahwashi di chuyển, phối hợp và tham gia tấn công sẽ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị chiến thuật. ĐT Việt Nam cần hạn chế khoảng trống ở khu vực trung tuyến, đồng thời tránh để tiền vệ này có thời gian xử lý bóng thuận lợi trước vòng cấm.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng không thể chỉ tập trung vào một cá nhân. Yemen đã giành vé dự Asian Cup 2027 bằng thành tích đứng đầu bảng vòng loại, vì vậy việc đánh giá đối thủ cần dựa trên cả hệ thống thi đấu thay vì chỉ riêng phong độ của Al Gahwashi.

Ở chiều ngược lại, Asian Cup 2027 cũng là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế và hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng. Nếu duy trì được sự tổ chức, kỷ luật chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội, thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực trước đại diện Tây Á.

Sự chú ý mà AFC dành cho Al Gahwashi là lời nhắc nhở về một đối thủ không thể xem nhẹ. Để hoàn thành mục tiêu tại giải đấu ở Saudi Arabia, ĐT Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước mọi đối thủ, trong đó có tiền vệ được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Yemen.