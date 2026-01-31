AFC ca ngợi bàn thắng của Đình Bắc với hai từ “đẳng cấp”

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)

AFC mô tả tình huống này bằng hai từ “đẳng cấp” để nhấn mạnh kỹ thuật và cảm hứng trong pha xử lý. Pha bóng được AFC nhắc đến diễn ra khi Đình Bắc di chuyển nhận đường tạt bóng của đồng đội Phạm Minh Phúc và thực hiện cú đánh đầu ngược kỹ thuật, đưa bóng găm vào góc xa, khiến thủ môn đối phương không kịp phản ứng. Đây là một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất vòng đấu loại trực tiếp, đồng thời thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ châu lục.

Trong đoạn mô tả trên trang chủ AFC, họ nhấn mạnh: “Đội trưởng của Việt Nam tái lập lợi thế cho đội nhà bằng khoảnh khắc xuất thần. Từ quả tạt của Phạm Minh Phúc, Đình Bắc tung cú đánh đầu ngược đẳng cấp, thể hiện sự điềm tĩnh, kỹ thuật và độ chính xác dưới áp lực.”

Tỷ lệ bầu chọn cho bàn thắng của Đình Bắc hoàn toàn áp đảo các đối thủ khác.

Không chỉ được AFC ca ngợi, bàn thắng này còn giúp Đình Bắc dẫn đầu cuộc bình chọn cho “Bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out U23 châu Á 2026” do chính AFC tổ chức, với tỷ lệ bình chọn bỏ xa các đối thủ còn lại.

Ở giải đấu năm nay, Đình Bắc có phong độ rất ấn tượng khi ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo, trở thành Vua phá lưới dù chỉ đá chính trong 2 trận, đồng thời nhận thêm danh hiệu “Cầu thủ ấn tượng nhất giải” với tỷ lệ bình chọn áp đảo.

Với màn trình diễn chói sáng đó, chân sút sinh năm 2004 hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục năm nay.

