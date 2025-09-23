AFC buông đúng 1 câu, ca ngợi tuyển Việt Nam đại thắng Trung Quốc

Đội tuyển futsal Việt Nam vừa có một chiến thắng ấn tượng với tỷ số 7-2 trước đội tuyển futsal Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại AFC Futsal 2026. Trận đấu diễn ra vào 18h30 ngày 22 tháng 9 năm 2025 và được AFC ghi nhận với lời chúc mừng: "Chỉ còn cách tấm vé đến AFC Futsal 2026 một bước chân".

Ngay từ khi bắt đầu, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự áp đảo khi mở tỷ số chỉ sau 37 giây nhờ pha dứt điểm của Đoàn Phát. Tiếp theo đó, Ngọc Ánh đã có hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút, giúp Việt Nam dẫn trước 3-0. Thêm vào đó, Đa Hải và Thịnh Phát ghi bàn nâng cách biệt lên 5-0 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, HLV Diego Giustozzi điều chỉnh lối chơi nhằm bảo toàn thể lực cho trận đấu quyết định với Lebanon sắp tới. Dù có sự thay đổi, đội tuyển Việt Nam vẫn không ngừng tấn công, ghi thêm 2 bàn thắng nữa trước khi Trung Quốc ghi được 2 bàn danh dự vào phút cuối. Kết quả trận đấu cho thấy sức mạnh vượt trội của đội tuyển Việt Nam, với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng E.

Trận đấu cuối cùng với đội tuyển futsal Lebanon diễn ra vào ngày 24 tháng 9 (14h30) sẽ là một thử thách lớn, khi Lebanon được đánh giá cao hơn về thể lực và kinh nghiệm so với Trung Quốc hay Hong Kong (Trung Quốc). Đội tuyển chỉ cần 1 điểm trong trận này để chắc chắn có vé đi tiếp. Hãy cùng chờ đợi và ủng hộ đội tuyển trong trận đấu quyết định này!