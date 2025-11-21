Aerobic Việt Nam trước thử thách bảo vệ thành tích tại SEA Games 33

Tuyển Aerobic Việt Nam nỗ lực duy trì phong độ tại SEA Games 33

Tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia, đội tuyển thể dục Aerobic Việt Nam đã thi đấu bùng nổ khi giành trọn 5 Huy chương Vàng, góp phần quan trọng giúp đoàn thể thao Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực.

Tuy nhiên, ở kỳ SEA Games sắp tới, ban tổ chức Thái Lan đã cắt giảm số nội dung thi đấu, chỉ còn hai nội dung: đôi nam – nữ và tập thể 5 người.

Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội bảo vệ thành tích tuyệt đối của Aerobic Việt Nam sẽ khó khăn hơn, song tinh thần quyết tâm của toàn đội vẫn không hề giảm sút.

Dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện, các VĐV đang tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao độ khó và yếu tố nghệ thuật trong từng bài biểu diễn.

Tổ hợp tác động của bài thi tập thể 5 người.

Nỗ lực bứt tốc trong giai đoạn nước rút

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển Aerobic quốc gia gồm 14 vận động viên và 2 huấn luyện viên đã được thành lập từ tháng 4, chia thành hai nhóm tập luyện tại Hà Nội và TPHCM.

Các chuyên viên nhận xét chuyên môn cho bài tập thể 5 người.

Tại TPHCM, phân đội tập thể 5 người – lực lượng được trẻ hóa – đang tích cực hoàn thiện các tổ hợp kỹ thuật mới. Dù phải tập luyện tạm thời tại cơ sở thay thế do Trung tâm TDTT Hoa Lư đang nâng cấp sửa chữa, toàn đội vẫn duy trì khối lượng và cường độ tập luyện cao, với tinh thần “khó khăn chỉ là thử thách, không phải rào cản”.

Nhờ sự hỗ trợ của Cục Thể dục Thể thao và Trung tâm Huấn luyện Quốc gia TPHCM, đội đã được bổ sung cơ sở vật chất chuyên dụng cùng chế độ dinh dưỡng đạt chuẩn, giúp các VĐV có điều kiện tốt nhất để bứt phá trong giai đoạn cuối.

Hiện tại, các bài thi đang được đội tuyển ráp nối và hoàn thiện từng chi tiết, tập trung vào sự phối hợp nhuần nhuyễn, chính xác và tính nghệ thuật cao.

Với tinh thần quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh của đội tuyển Aerobic Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 2 HCV, qua đó kỳ vọng mang lại kết quả tốt, đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.