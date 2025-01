Adidas có quyền hủy bỏ hợp đồng tài trợ kỷ lục với Man.United

Adidas có thể chấm dứt hợp đồng tài trợ kỷ lục 900 triệu bảng nếu Man.United rớt hạng.

Hợp đồng tài trợ kéo dài một thập niên giữa thương hiệu thể thao hàng đầu nước Đức và Man.United được công bố vào tháng 7-2023. Khoản tiền 90 triệu bảng mỗi mùa dành cho Quỷ đỏ làm lu mờ các đối thủ của họ, cho đến nay chính là hợp đồng tài trợ áo đấu lớn nhất trong lịch sử Premier League. Tuy nhiên, nó có thể kết thúc sớm hơn dự kiến rất nhiều nếu Man.United xuống hạng trong mùa giải này. Và đây là một nguy cơ rất rõ ràng, Man.United đang đứng thứ 14 tại Premier League, chỉ còn hơn nhóm rớt hạng 7 điểm. Ngay cả HLV Ruben Amorim cũng từng thừa nhận rằng Quỷ đỏ đang trong cuộc chiến trụ hạng.

Theo tiết lộ, thỏa thuận của Man.United với Adidas có điều khoản quy định rằng, thương hiệu thể thao này có thể giảm một nửa khoản thanh toán của họ trong trường hợp đội xuống hạng, và sau đó có thể chấm dứt hợp đồng mà chỉ cần thông báo trước một năm. “Adidas có thể giảm 50% các khoản thanh toán áp dụng trong một năm nếu đội một nam không tham gia giải Ngoại hạng Anh trong năm đó”, được trích từ báo cáo tái chính thường niên của CLB công bố gần đây. “Ngoài ra, Adidas có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách thông báo trước một mùa giải nếu đội một nam bị xuống hạng khỏi giải Ngoại hạng Anh, hoặc nếu có quyết định khác rằng đội một nam sẽ không được tham gia giải Ngoại hạng Anh, hoặc giải đấu hàng đầu của Anh”.

Man.United chưa bao giờ kết thúc dưới vị trí thứ 8 tại Premier League, nên việc xuống hạng vẫn là một ý tưởng xa vời. Khoảng cách 7 điểm so với vị trí thứ 18 của Ipsiwch cũng được xem là một khoảng cách khá an toàn. Tuy nhiên, với thực tế đáng báo động hiện tại - thua 5 trong 6 trận gần nhất, thua 3 trận liên tiếp tại Old Trafford - thì nguy cơ xuống hạng Championship vẫn là một dấu hiệu rõ ràng đối với nhà vô địch Premier League 13 lần.