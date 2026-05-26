AC Milan thanh lọc bộ máy lãnh đạo sau mùa giải thảm hại

HLV Massimiliano Allegri bị sa thải.

Thất bại bất ngờ trước Cagliari khiến AC Milan rơi xuống vị trí thứ 5, qua đó đánh mất tấm vé tham dự UEFA Champions League. Chỉ một ngày sau thất bại đó, Quỹ đầu tư RedBird Capital đã đưa ra thông báo sa thải huấn luyện viên Massimiliano Allegri, giám đốc thể thao Igli Tare, giám đốc kỹ thuật Geoffrey Moncada, cũng như giám đốc điều hành Giorgio Furlani. RedBird chỉ giữ lại cố vấn đặc biệt Zlatan Ibrahimovic.

Giới chủ của AC Milan tuyên bố: "Sau nỗi thất vọng năm ngoái, nhiệm vụ mà ban lãnh đạo đặt ra cho câu lạc bộ là trở lại Champions League và thiết lập nền tảng để liên tục giành chiến thắng ở top đầu Serie A.

Trong phần lớn mùa giải này, chúng tôi nằm trong top hai vị trí dẫn đầu Serie A, với có cơ hội cạnh tranh Scudetto. Phong độ trong giai đoạn cuối mùa giải hoàn toàn không ổn định so với khoảng thời gian trước đó. Trận thua đáng thất vọng trong trận đấu cuối cùng đã biến mùa giải này trở thành một thất bại không thể chối cãi.

Đã đến lúc thay đổi và tái cấu trúc toàn diện các hoạt động bóng đá. Câu lạc bộ sẽ chia tay ngay lập tức với Giám đốc điều hành Giorgio Furlani, Giám đốc thể thao Igli Tare, Huấn luyện viên trưởng Massimiliano Allegri và Giám đốc kỹ thuật Geoffrey Moncada. Chúng tôi cảm ơn mỗi người vì sự nỗ lực và cống hiến hết mình cho AC Milan trong suốt thời gian tại nhiệm. Thông báo tiếp theo về việc bổ nhiệm sẽ được đưa ra trong thời gian thích hợp - với mục tiêu sẵn sàng và chuẩn bị tốt cho mùa giải tới."

HLV Allegri trở lại dẫn dắt AC Milan vào mùa giải 2025/2026. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của ông sau giai đoạn 2010-2014. AC Milan khởi đầu mùa giải khá tốt, nằm trong nhóm dẫn đầu, nhưng việc sa sút phong độ khiến họ mất vé tham dự Champions League. Trong 10 vòng đấu cuối cùng, đội bóng áo đỏ-đen chỉ giành được 10 điểm, trong đó có 5 thất bại.