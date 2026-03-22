AC Milan nhọc nhằn đánh bại Torino, Juventus vấp ngã trong cuộc đua tốp 4

AC Milan đã thay đổi cục diện trong hiệp 2 để giành chiến thắng 3-2 trước Torino.

Torino chơi tốt hơn trong hiệp một mặc dù Milan đã kịp vươn lên dẫn trước ở phút 37 với một bàn thắng tuyệt đẹp của hậu vệ Strahinja Pavlovic. Một quả tạt được phá ra cách khung thành khoảng 25 mét, nơi Pavlovic khống chế bóng một chạm trước khi tung cú vô lê khó tin, bóng bay vút lên trước khi rơi xuống giữa xà ngang và bàn tay dang ra của thủ môn Alberto Paleari. Giovanni Simeone gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, khi một vài tiếng la ó vang lên từ các cổ động viên chủ nhà.

Nhưng những gì HLV Massimiliano Allegri nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ đã phát huy tác dụng khi Milan thi đấu hoàn toàn khác. Adrien Rabiot đã khôi phục lại thế dẫn trước cho Milan ở phút 54, dùng đầu gối đẩy bóng vào lưới từ đường chuyền của Christian Pulisic, và Youssouf Fofana đã nhân đôi cách biệt cho Rossoneri chỉ 2 phút sau đó. Trận đấu kết thúc trong hồi hộp tại San Siro khi Nikola Vlasic rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền sau khi Pavlovic bị cho là đã phạm lỗi kéo ngã Simeone.

Cuối cùng, Milan đã bảo vệ thành công kết quả, qua đó trở lại vị trí thứ 2 với 1 điểm nhiều hơn Napoli, đội đã thắng Cagliari 1-0 vào thứ Sáu. Inter sẽ làm khách trên sân của Fiorentina vào Chủ nhật.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch ho gà, Sassuolo vẫn cầm hòa chủ nhà Juventus với tỷ số 1-1. Sassuolo tiết lộ vào thứ Sáu rằng họ đã thông báo cho cơ quan quản lý giải đấu rằng một thành viên trong đội đã được xác nhận mắc bệnh ho gà và 5 thành viên khác đang phải cách ly sau khi có các triệu chứng phù hợp với bệnh này. Danh tính của những người bị ảnh hưởng không được tiết lộ.

Kenan Yıldız đã đưa Juventus dẫn trước ở phút thứ 14 vào thứ Bảy, nhưng Andrea Pinamonti đã gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Juventus có cơ hội giành chiến thắng khi được hưởng quả phạt đền sau pha đánh đầu của Dusan Vlahovic chạm vào tay hậu vệ Jay Idzes của Sassulo. Tuy nhiên, cú sút phạt đền của Manuel Locatelli quá yếu và đi thẳng vào giữa khung thành, dễ dàng bị thủ môn Arijanet Muric của đội khách cản phá.

Juventus vẫn đứng thứ 5 trong cuộc đua sát nút giành vị trí thứ 4 và suất dự Champions League cuối cùng. Có một tin vui cho Juventus khi Arkadiusz Milik trở lại sau chấn thương. Tiền đạo người Ba Lan đã phải nghỉ thi đấu gần 2 năm sau chấn thương dây chằng đầu gối vào tháng 6-2024 và nhiều lần gặp trở ngại trong quá trình hồi phục. Milik vào sân thay người ở phút thứ 79, cùng với Vlahovic, người cũng trở lại sau chấn thương và có lần ra sân đầu tiên kể từ tháng 11.

HLV Marco Giampaolo đã có màn ra mắt Cremonese như mơ khi dẫn dắt đội bóng mới của mình giành chiến thắng 2-0 trên sân Parma. Đây là chiến thắng đầu tiên của Cremonese kể từ đầu tháng 12, và giúp đội bóng đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng vươn lên bằng điểm với Lecce, đội đang đứng thứ 17 và sẽ làm khách trên sân Roma vào Chủ nhật. Giampaolo thay thế Davide Nicola, người đã bị sa thải hôm thứ Tư. Parma vẫn giữ vị trí giữa bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn khu vực xuống hạng 7 điểm.