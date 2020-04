Á hậu Huyền My: "Covid-19 ảnh hưởng quá song cũng là lúc gia đình dành thời gian bên nhau"

Nhiều ngày qua, mọi công việc, lịch trình của Á hậu Huyền My đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Dù vậy, người đẹp yêu CLB Chelsea vẫn giữ cho mình tâm trạng rất tích cực, bởi lúc này cũng là thời gian để cô dành cho gia đình thay vì mải mê công việc như trước.

"Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cả thế giới nên My cũng không phải ngoại lệ, tất cả show, event của My đều bị hoãn, chưa biết đến khi nào có thể hoạt động lại. Cách ly xã hội cũng khiến My phải ở trong nhà mấy tuần qua, không thể gặp hay giao lưu bạn bè như trước.

Tuy nhiên My cũng hiểu đây là điều ít nhất mình có thể làm lúc này để tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội, cũng như tránh gây thêm gánh nặng cho đất nước. Nhưng ngược lại có rất nhiều điều tích cực mang lại như gia đình My có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, điều mà lâu lắm rồi My mới có được. Hay dành nhiều thời gian tập gym, ăn uống điều độ, khoa học hơn, ý thức nhiều hơn về sức khoẻ" - Huyền My chia sẻ.

Huyền My rất cưng chú chó của mình và thường xuyên chụp ảnh cùng. Cô cũng chia sẻ việc đôi khi dậy sớm, trang điểm để... chụp ảnh khoe với NHM rồi... đi ngủ tiếp.

Nói kĩ hơn về một ngày của mình thời gian qua, My tiếp: "Những ngày này My chỉ ăn - ngủ - nghỉ - tập gym nâng cao sức khoẻ chống Covid và xem báo mạng để cập nhật thông tin bệnh dịch. Thay vì trước đây bận bịu với lịch làm việc, không có thời gian ăn uống thì bây giờ có thêm thú vui là nghĩ xem mỗi bữa ăn món gì cho đỡ ngán. Và thỉnh thoảng My quay những clip ngắn về My trong những ngày này, chia sẻ với cư dân mạng".

Huyền My quay video với chú cún cưng để chia sẻ cùng cư dân mạng

Tâm sự thêm về sự đáng sợ của đại dịch Covid-19, Huyền My nói: "Điều tệ nhất là sức khoẻ con người bị ảnh hưởng bởi kẻ thù vô hình, thứ mà chúng ta rất khó tránh được. Mỗi ngày cập nhật con số thương vong cũng khiến My lo lắng.

Nhưng My nghĩ nếu chúng ta làm theo nhà nước chỉ dẫn, đeo khẩu trang khi có việc phải ra ngoài, rửa tay thường xuyên hay tránh tiếp xúc dưới phạm vi 2m thì có thể tránh được phần nào nguy hiểm.

Hay nghe những nơi bác sĩ phải lựa chọn cứu người có nhiều cơ hội sống sót hơn, nghe thật sự đau lòng nhưng My cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi được sống trong một đất nước đang hoạt động chống dịch rất tốt và yên tâm rằng không ai bị bỏ lại phía sau".

Xem thêm ảnh nàng Á hậu xinh đẹp Huyền My

Huyền My sexy khi đi tập chạy (trước khi có lệnh cách ly xã hội)

Người đẹp rất chú ý các biện pháp an toàn mùa Covid-19.