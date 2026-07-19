90 phút để Messi thành "vị Thánh" bất tử!

Nếu đánh bại Tây Ban Nha để vô địch World Cup 2026, Lionel Messi sẽ tiến thêm một bước dài trong cuộc đua GOAT, thậm chí có thể khép lại mọi tranh luận.

Không còn là cuộc đua với Cris Ronaldo

Trong hơn hai thập kỷ, bóng đá thế giới bị chia cắt bởi một cuộc tranh luận tưởng như chưa bao giờ có hồi kết: Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo mới là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử?

Mỗi người đều sở hữu những cột mốc tưởng như không thể bị xô đổ. Ronaldo thống trị Champions League, ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá cấp đội tuyển lẫn cấp CLB. Messi lại là thiên tài thiên bẩm với số Quả bóng vàng nhiều chưa từng có, vô số kỷ lục về kiến tạo, những màn trình diễn nghệ thuật và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022.

Nhưng nếu Argentina đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, cuộc tranh luận ấy có lẽ sẽ chính thức khép lại.

Bất phân thắng bại ở cấp CLB, nhưng với sự nghiệp huyền thoại trong màu áo ĐTQG, Messi đã vượt lên Cris Ronaldo.

Bởi World Cup luôn là thước đo cao nhất của bóng đá. Đó là nơi các huyền thoại được ghi nhớ qua nhiều thế hệ và cũng là danh hiệu mà Ronaldo chưa từng chạm tới.

Hai chức vô địch World Cup liên tiếp sẽ tạo ra khoảng cách mà ngay cả một sự nghiệp đồ sộ như Cristiano Ronaldo cũng rất khó có thể san lấp.

Messi dẫn dắt Argentina vượt qua Anh tại Bán kết:

Vượt lên trên cả Maradona và Pele

Thực tế, trận chung kết với Tây Ban Nha còn mang ý nghĩa lớn hơn việc vượt qua Ronaldo. Nếu vô địch, Messi sẽ sở hữu hai chiếc cúp vàng thế giới. Điều đó giúp anh bước vào vùng đất mà rất ít huyền thoại từng chạm tới.

Diego Maradona chỉ một lần đăng quang World Cup và được người Argentina tôn thờ như một vị thần. Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane hay Ronaldinho cũng chỉ một lần bước lên đỉnh thế giới.

Từ những giọt nước mắt, từ sự ấm ức trước lời chỉ trích của NHM Argentina đến mức giải nghệ quốc tế, giờ đây Messi lại thành bất tử với CĐV quê nhà.

Ngay cả Pele, người duy nhất từng ba lần vô địch World Cup với tư cách cầu thủ, cũng thường được nhắc đến trong bối cảnh bóng đá của một thời đại rất khác, khi giải đấu chỉ có 16 đội và mức độ cạnh tranh chưa thể so sánh với World Cup hiện đại. Ngoài ra, sự nghiệp cấp CLB của Vua bóng đá Pele cũng không thể so sánh với Messi.

Trong khi đó, Messi có thể vô địch ở hai kỳ World Cup liên tiếp trong kỷ nguyên bóng đá toàn cầu hóa, nơi mọi đội tuyển đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu và khoảng cách trình độ ngày càng thu hẹp. Điều đó khiến giá trị của chức vô địch, nếu có, càng trở nên đặc biệt.

World Cup thứ sáu và cái kết đẹp nhất

Có một chi tiết khiến trận chung kết lần này trở nên giàu cảm xúc hơn bất kỳ trận đấu nào Messi từng trải qua. Đây nhiều khả năng là trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina.

Từ cậu thiếu niên 18 tuổi tại World Cup 2006 đến người đội trưởng nâng cúp ở Qatar năm 2022, Messi đã dành hơn 20 năm cuộc đời cho sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Anh từng nếm trải nước mắt sau thất bại trước Đức ở chung kết năm 2014. Từng tuyên bố chia tay đội tuyển sau Copa America 2016. Từng bị chỉ trích vì "không thể đưa Argentina vô địch". Rồi cuối cùng vượt qua tất cả để hoàn tất giấc mơ ở Qatar.

Nếu năm 2022 là lời khẳng định rằng Messi đã chinh phục đỉnh cao, thì năm 2026 sẽ là chương cuối hoàn hảo của một câu chuyện vốn đã quá đẹp. Một nhà vô địch bảo vệ thành công ngai vàng luôn được nhớ đến theo cách rất khác.

Nếu có 2 chức vô địch World Cup liên tiếp, Messi sẽ thành "vị Thánh" độc nhất của bóng đá thế giới.

Từ GOAT đến biểu tượng bất tử

GOAT – Greatest Of All Time – là danh xưng được người hâm mộ sử dụng rất nhiều trong nhiều năm qua. Nhưng ngay cả khái niệm ấy đôi khi vẫn chưa đủ để mô tả tầm vóc của Messi nếu anh tiếp tục vô địch World Cup. Bởi khi ấy, người ta sẽ không chỉ nhớ đến những con số. Không chỉ là Quả bóng vàng. Không chỉ là Champions League. Không chỉ là hàng trăm bàn thắng hay kiến tạo.

Điều khiến Messi trở nên khác biệt là khả năng duy trì đỉnh cao suốt hơn hai thập kỷ và vẫn đủ sức đưa Argentina vào chung kết World Cup ở tuổi 39, trong thời điểm cả thế giới đã bắt đầu nói về Lamine Yamal như gương mặt của thế hệ kế tiếp.

Hình ảnh một Messi sắp bước sang tuổi 40 đối đầu thần đồng 19 tuổi trong trận chung kết World Cup giống như khoảnh khắc chuyển giao giữa hai thời đại. Nếu giành chiến thắng, Messi sẽ trao lại sân khấu cho thế hệ mới trong tư thế của một vị vua bất bại.

Để trở thành bất tử, Messi sẽ cần vượt qua Tây Ban Nha trong trận Chung kết.

90 phút cho sự bất tử

Có những cầu thủ trở thành huyền thoại. Có những huyền thoại trở thành biểu tượng. Và chỉ rất ít người vượt lên trên mọi giới hạn để trở thành một phần của lịch sử nhân loại. Lionel Messi đã là huyền thoại từ rất lâu. Anh cũng đã là biểu tượng của bóng đá thế giới sau chức vô địch World Cup 2022. Nhưng trận chung kết với Tây Ban Nha có thể đưa anh lên một nấc thang khác.

Chỉ còn 90 phút nữa, Messi có cơ hội khép lại hành trình World Cup bằng chiếc cúp vàng thứ hai liên tiếp. Nếu điều đó xảy ra, mọi cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử có lẽ sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Bởi khi ấy, Messi sẽ không chỉ là GOAT của bóng đá. Anh sẽ trở thành một tượng đài vượt khỏi mọi phép so sánh – cái tên được nhắc đến như chuẩn mực tối thượng của sự vĩ đại, một "vị thánh" trong lịch sử môn thể thao vua.