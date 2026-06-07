8,2 triệu người xem Kanté phớt lờ, không bắt tay với Mbappé, nghi vấn tuyển Pháp lục đục trước World Cup 2026

Tuyển Pháp lục đục rồi sao?

Chỉ một khoảnh khắc kéo dài vài giây nhưng đã thu hút hơn 8,2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh N'Golo Kanté dường như phớt lờ cái bắt tay của Kylian Mbappé đang khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn về bầu không khí trong phòng thay đồ tuyển Pháp trước thềm World Cup 2026.

World Cup 2026 còn chưa khởi tranh nhưng đội tuyển Pháp đã bất ngờ trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt nguồn từ đoạn video được ghi lại trước trận giao hữu gần đây của Les Bleus. Trong lúc các cầu thủ tiến vào sân và chào hỏi nhau như thường lệ, máy quay bắt được khoảnh khắc Mbappé đưa tay về phía Kanté.

Tuy nhiên, tiền vệ đang khoác áo Al-Ittihad dường như không có phản ứng rõ ràng với người đội trưởng tuyển Pháp. Hai ngôi sao bước ngang qua nhau mà không xuất hiện cái bắt tay hay màn tương tác quen thuộc như nhiều người vẫn chờ đợi.

Đoạn clip chỉ kéo dài vài giây nhưng nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Một tài khoản đăng tải video trên nền tảng X đã thu hút hơn 8,2 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, những bài chia sẻ lại cũng hút hàng triệu view, kéo theo hàng nghìn bình luận và tranh luận từ người hâm mộ.

Cảnh Kante phớt lờ, không bắt tay Mbappe hút hơn 8 triệu lượt xem

Nhiều cổ động viên cho rằng đây có thể là dấu hiệu của những bất đồng âm ỉ trong nội bộ tuyển Pháp. "Tôi chưa bao giờ thấy Kanté lạnh nhạt với đồng đội như vậy", "Chuyện gì đang xảy ra giữa Mbappé và Kanté thế?"...

Trong khi đó, không ít người lại cho rằng cư dân mạng đang phản ứng thái quá trước một khoảnh khắc hoàn toàn bình thường. Theo nhóm ý kiến này, đoạn video chỉ ghi lại một góc quay ngắn và không đủ cơ sở để khẳng định giữa hai cầu thủ đang tồn tại mâu thuẫn.

Điều khiến câu chuyện càng trở nên nóng hơn là việc nhiều người hâm mộ lập tức liên hệ tới một sự việc khác xảy ra vài tháng trước. Trong một trận đấu của tuyển Pháp hồi đầu năm, Kanté từng đeo băng đội trưởng trước khi Mbappé được tung vào sân. Khi chiếc băng được chuyển lại cho Mbappé, một số góc quay cho thấy đội trưởng tuyển Pháp không trực tiếp nhận từ tay Kanté mà thông qua đồng đội khác.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Tình huống đó từng gây tranh cãi trên mạng xã hội và khiến Mbappé hứng chịu không ít chỉ trích từ người hâm mộ. Bởi vậy, khi đoạn video mới xuất hiện, nhiều người lập tức cho rằng đây có thể là chương tiếp theo của câu chuyện căng thẳng giữa hai ngôi sao lớn nhất tuyển Pháp hiện tại. Dẫu vậy, đến thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho thấy Mbappé và Kanté thực sự xảy ra xung đột.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tuyển Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến Mbappé - thủ lĩnh hàng công, hay Kanté - thủ lĩnh tinh thần nơi tuyến giữa, đều dễ dàng trở thành chủ đề nóng.

Một cái bắt tay bị bỏ lỡ, hoặc đơn giản chỉ là một khoảnh khắc hiểu lầm, giờ đây đang khiến hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới bàn tán về khả năng tuyển Pháp xuất hiện những vết rạn trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.