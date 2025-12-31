8 cầu thủ Việt Nam bị xử phạt vì "thi đấu không đúng khả năng"

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ đối với mọi hành vi vi phạm kỷ luật, đạo đức thi đấu và các biểu hiện tiêu cực trong bóng đá. Trong thời gian tới, LĐBĐVN sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, qua đó làm trong sạch môi trường bóng đá, bảo vệ giá trị cốt lõi của tinh thần thể thao trung thực và tạo nền tảng phát triển bền vững, minh bạch cho bóng đá Việt Nam.

Các Quyết định kỷ luật gồm:

– Quyết định số 1263/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật thủ môn Dương Thanh Tú, đội U19 Hoài Đức;

– Quyết định số 1264/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật cầu thủ Võ Xuân Thiện, đội U19 Hoài Đức;

– Quyết định số 1265/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật cầu thủ Trần Nhật Lương, đội U19 Hoài Đức;

– Quyết định số 1266/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng, đội U19 Hoài Đức;

– Quyết định số 1267/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật cầu thủ Nguyễn Đại Huệ, đội U19 Hoài Đức.

– Quyết định số 1268/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật cầu thủ Đoàn Quốc Huy, đội U19 Luxury Hạ Long;

– Quyết định số 1269/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật thủ môn Vũ Tuấn Anh, đội U19 Luxury Hạ Long.

– Quyết định số 1270/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật cầu thủ Đào Minh Trí, đội U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà.

8 cầu thủ trên bị phạt 3.750.000đ (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) và đình chỉ thi đấu đến hết giải do thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2025/26 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và LĐBĐVN. Các cầu thủ có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định.