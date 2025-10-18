773 đêm trên đỉnh cao: Đã đến lúc chiều sâu đội hình giúp Arsenal viết lại câu chuyện của "kẻ về nhì vĩ đại"

Đó là một thống kê vừa đáng tự hào, vừa đầy ám ảnh. Nó nói lên sự ổn định đáng nể, nhưng cũng phơi bày một "căn bệnh" mãn tính: hội chứng của "kẻ suýt vô địch".

Và giờ đây, Pháo thủ lại một lần nữa ngự trị trên đỉnh cao, ngay trước chuyến làm khách đến sân của Fulham. Câu hỏi muôn thuở lại vang lên: Liệu lần này có khác? Câu trả lời, có lẽ, nằm ở một khái niệm đơn giản nhưng đắt giá: chiều sâu đội hình.

Những người hâm mộ Arsenal đã quá quen với cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng. Hãy quay lại Giáng sinh năm 2015. HLV Arsene Wenger, sau khi chứng kiến đội nhà vượt qua "hiện tượng" Leicester để chiếm ngôi đầu, đã nói: "Thật yên tâm khi biết rằng nếu bạn chơi tốt, bạn không cần phải mong chờ kết quả tồi tệ từ kẻ khác. Bớt đi một sự căng thẳng. Khi bạn đã đứng đầu, bạn chỉ cần tập trung vào màn trình diễn của mình".

Mùa đó, Arsenal nhanh chóng được xem là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ ở trên đỉnh được 26 đêm trước khi bị nuốt chửng bởi câu chuyện cổ tích 5.000-1 của Claudio Ranieri. Nỗi đau gần nhất và rõ ràng nhất là mùa giải 2022-23. Pháo thủ đã dẫn đầu tới 248 đêm – một kỷ lục buồn – trước khi hụt hơi và nhìn Manchester City vượt qua.

Mùa giải này, kịch bản khởi đầu có vẻ quen thuộc. Arsenal đang đứng đầu sau khi nhà vô địch mùa trước, Liverpool, bất ngờ nhận hai thất bại liên tiếp trước kỳ nghỉ quốc tế. Nhưng không khí tại London Colney dường như đã khác. Những chiến thắng mang tính "giải tỏa" liên tiếp trước Newcastle, Olympiakos và West Ham – những đối thủ mà Arsenal của Mikel Arteta thường xuyên gặp khó – đã tạo ra một làn sóng lạc quan ngày càng lớn.

Nhưng Arteta, người hiểu rõ cái giá của sự hưng phấn sớm, đang cố gắng "ghìm cương" tất cả. "Chúng ta không thể chú ý quá nhiều đến điều đó," HLV người Tây Ban Nha nói hôm thứ Sáu. "Cảm giác là: 'Bạn đến Newcastle, nếu bạn thua ở đó, Premier League coi như xong.' Và một tuần sau, bạn lại ở vị trí hiện tại. Vì vậy, thành thật mà nói, hãy tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát, vào màn trình diễn của mình... Vẫn còn 30 trận đấu nữa, còn quá sớm. Rất nhiều điều sẽ xảy ra. Về mặt cảm xúc, chúng ta không thể bị cuốn vào những thứ này."

Sự thận trọng của Arteta là có cơ sở. Nhưng điều khiến ông tự tin hơn chính là vũ khí mà các phiên bản Arsenal trước đây không có. Sau khi chi hơn 250 triệu bảng vào mùa hè, đội hình của Pháo thủ giờ đây có chất lượng và chiều sâu đáng kinh ngạc.

Minh chứng rõ nhất: việc đội trưởng Martin Ødegaard có thể phải nghỉ thi đấu sáu tuần vì chấn thương đầu gối. Mùa trước, đây sẽ là một thảm họa. Chính chấn thương mắt cá của tiền vệ người Na Uy, kết hợp với sự vắng mặt dài hạn của Bukayo Saka, Kai Havertz và Gabriel Jesus, đã khiến Arsenal không bao giờ thực sự có thể thách thức Liverpool, dù cuối cùng vẫn về nhì năm thứ ba liên tiếp.

Nhưng bây giờ? Eberechi Eze sẵn sàng bước vào lấp đầy khoảng trống. Arteta có sự thay thế chất lượng hàng đầu ở mọi vị trí. Thậm chí, đội hình của ông còn có một sự cân bằng kỳ lạ: số lượng cầu thủ thuận chân trái bằng đúng số cầu thủ thuận chân phải. Khi được hỏi về lợi ích của điều này, Arteta chỉ nói đơn giản: "Sự cân bằng."

Đó không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là thành quả của một kế hoạch chi li.

"Căn bệnh" về nhì của Arsenal đã có từ lâu. Mùa 2013-14, với chính Arteta làm đội trưởng, họ đã dẫn đầu 128 đêm trước khi thua Man City. Mùa 2007-08, họ ở trên đỉnh tới 142 đêm (hơn 2/3 mùa giải) nhưng cuối cùng chỉ về thứ ba.

Giờ đây, ngay cả siêu máy tính của Opta cũng dự đoán Arsenal là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Nhưng quan trọng hơn cả những thuật toán, đó là cảm giác thực tế rằng đội bóng này đã trưởng thành. Họ không còn mong manh. Họ không còn phụ thuộc vào một hoặc hai cá nhân.

Chuyến làm khách đến Craven Cottage của Fulham vào tối thứ Bảy sẽ là bài kiểm tra tiếp theo. 773 đêm làm "vua không ngai" là quá đủ. Với một đội hình có chiều sâu và một HLV đã "học thuộc bài" từ những thất bại, đây có thể là cơ hội thực sự để Arsenal cuối cùng cũng biến những đêm dài hy vọng thành buổi sáng của nhà vô địch. Đã đến lúc viết lại câu chuyện của những kẻ về nhì.