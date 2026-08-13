7 tuyển thủ Malaysia có nguy cơ lỡ hẹn với trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Việt Nam, khi có tới 7 cầu thủ đứng trước nguy cơ vắng mặt.

Tiền vệ Wan Kuzain trở lại Mỹ để phục vụ cho CLB chủ quản. ẢNH: BERNAMA

Tiền vệ Wan Kuzain là trường hợp mới nhất không thể cùng Malaysia bước vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất khu vực. CLB chủ quản Sporting JAX có lịch thi đấu tại USL Championship vào ngày 15-8, buộc tuyển thủ Malaysia phải trở lại Mỹ.

Việc mất một cầu thủ vừa tạo được ảnh hưởng đáng kể ở tuyến giữa như Wan Kuzain là tổn thất lớn đối với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Tiền vệ 27 tuổi đã tạo dấu ấn ngay trong những trận đầu tiên khoác áo đội tuyển Malaysia, khi ra mắt ở trận thắng Myanmar 2-1 và ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong chiến thắng 4-0 trước Lào.

Tình hình càng trở nên đáng lo khi Malaysia chỉ có 16 cầu thủ tham gia buổi tập chiều 11-8. Nhiều thành viên đội tuyển phải ngồi ngoài vì chấn thương hoặc những vấn đề hậu trường, khiến HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe đứng trước bài toán nhân sự nan giải khi cuộc đối đầu với Việt Nam đang đến gần.

Ngoài Wan Kuzain phải trở lại CLB chủ quản, Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman và Aliff Haiqal Lau được cho là không thể thi đấu trong phần còn lại của giải vì những chấn thương khác nhau. Engku Shakir Engku Yacob vẫn là dấu hỏi lớn, trong khi Mohamadou Sumareh cũng chưa chắc đủ thể trạng sau khi chưa đạt trạng thái sung sức nhất.

Như vậy, Malaysia có thể mất tới 7 cầu thủ ngay trước hai trận bán kết với đội tuyển Việt Nam. Đây là thách thức đặc biệt lớn khi Malaysia vừa trải qua hành trình vòng bảng căng thẳng và chỉ giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trước Philippines, qua đó đứng nhì bảng B với 9 điểm. Trong khi đó, Việt Nam tiến vào bán kết với thành tích bất bại và dẫn đầu bảng A với 10 điểm.

Lịch sử đang phần nào đứng về phía Malaysia khi đội bóng này từng hai lần vượt qua Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup vào các năm 2010 và 2014. Tuy nhiên, cán cân hiện tại đã có nhiều thay đổi. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Việt Nam duy trì mạch bất bại gần hai năm và đang sở hữu sự ổn định đáng kể. Đáng chú ý, Việt Nam từng đánh bại Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng chung kết đấu trường châu lục.

Hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ đá lượt đi tại sân Kuala Lumpur ngày 16-8, trước khi tái đấu ở lượt về tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 19-8.