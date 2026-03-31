6 ngôi sao có thể đoạt Quả bóng Vàng nhờ World Cup 2026: Messi được gọi tên

Truyền thống đó nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong năm 2026, khi các ngôi sao tuyển Anh, Pháp, Tây Ban Nha … nằm trong nhóm ứng viên sáng giá cho danh hiệu cá nhân cao quý của France Football.

Dưới đây là 6 cầu thủ có thể bứt lên mạnh mẽ trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026 nếu chơi đúng đẳng cấp tại World Cup tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada, theo Planetfootball.

Harry Kane

Nếu chỉ xét tới màn trình diễn cấp CLB mùa này thì Harry Kane hoàn toàn xứng đáng được trao Quả bóng Vàng. Trong khoảng 8 tháng qua, tiền đạo người Anh gần như đứng trên phần còn lại của bóng đá thế giới.

Thành tích 48 bàn thắng chỉ sau 40 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern Munich mùa này là minh chứng rõ ràng nhất về Kane. Chính vì thế, đội tuyển Anh được xem là một trong những ứng viên hàng đầu tại World Cup 2026.

Nếu thủ quân "Tam Sư" tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn như ở Bayern Munich và đưa tuyển Anh lên đỉnh vinh quang, bóng đá Anh có thể lần đầu chứng kiến chủ nhân Quả bóng Vàng kể từ Michael Owen cách đây 25 năm.

Kylian Mbappe

Là một trong số ít đối thủ có thể cạnh tranh với Kane cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu mùa này, Mbappe đang vươn tới những tầm cao mới về hiệu suất ghi bàn.

Anh cũng đã ghi bàn ở cả 7 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Pháp. Nếu tiếp tục giữ được hiệu suất trung bình 1 bàn/trận ở mùa hè này, "Les Bleus" sẽ có cơ hội rất lớn.

Mbappe chưa phải siêu sao hàng đầu khi Pháp vô địch World Cup 2018 và đây là lý do chính khiến năm đó anh "trượt" Quả bóng Vàng.

Chắc chắn Mbappe đã vượt Messi để giành Quả bóng Vàng 2023 nếu như tuyển Pháp hạ Argentina trên chấm luân lưu tại World Cup 2022.

Cho nên, nếu thi đấu bùng nổ và cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2026, chân sút sinh năm 1998 gần như sẽ đặt một tay vào Quả bóng Vàng.

Lamine Yamal

Lamine Yamal về nhì trong cuộc đua Quả bóng Vàng năm ngoái, dù khi đó mới chỉ giành các danh hiệu quốc nội cùng Barcelona.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngôi sao tuổi teen này đã vươn lên thành gương mặt nổi bật bậc nhất bóng đá thế giới.

Đà thăng tiến mạnh mẽ ấy giúp Yamal sớm mang dáng dấp của một siêu sao thực thụ, đồng thời trở thành tâm điểm trên các mặt báo. Với những gì đã thể hiện, đó là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng.

Tây Ban Nha đang được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Họ bước vào giải với vị thế của nhà vô địch châu Âu, tương tự thời điểm trước kỳ World Cup 2010.

Khác với tập thể Tây Ban Nha năm 2010, đội hình hiện tại có một đầu tàu nổi bật hơn hẳn là Yamal.

Vinicius Junior

Phải đến năm 1995, Quả bóng Vàng mới mở cửa cho các cầu thủ ngoài châu Âu. Dù vậy, Brazil vẫn kịp tạo dấu ấn đậm nét ở giải thưởng này, với cột mốc tiêu biểu nhất là Ronaldo Nazario sau kỳ World Cup 2002.

Đã gần 20 năm kể từ lần gần nhất bóng đá Brazil có một chủ nhân Quả bóng Vàng. Trong quãng thời gian đó, Neymar từng sang PSG với khát vọng chinh phục danh hiệu, còn Vinicius Junior cũng ôm nỗi tiếc nuối lớn sau khi bị ngó lơ ở cuộc đua năm 2024.

So với đàn anh Neymar, Vinicius vẫn chưa tạo được sức nặng tương đương trong màu áo đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, ngôi sao này vẫn có cơ hội vượt lên nếu thật sự bùng nổ ở sân khấu lớn nhất năm 2026.

HLV Carlo Ancelotti nhiều khả năng sẽ không sử dụng Neymar ở mùa hè này. Khi đó, Brazil vẫn còn nhiều ngôi sao, nhưng trọng trách lĩnh xướng hàng công nhiều khả năng sẽ đặt lên vai Vinicius Junior.

Nếu tỏa sáng ở những trận cầu quyết định, anh hoàn toàn có thể trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Selecao trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Lionel Messi

Lionel Messi là một ẩn số đặc biệt trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026. Siêu sao Argentina từng giành danh hiệu thứ 8 nhờ kỳ World Cup 2022, nên câu hỏi được đặt ra là liệu anh có thể chạm mốc 9 lần đăng quang hay không.

Về lý thuyết, khả năng đó không cao bởi việc tái hiện một kỳ World Cup xuất thần và mang đậm dấu ấn cá nhân như tại Qatar cách đây 4 năm là thử thách rất lớn, đặc biệt khi Messi đã bước sang tuổi 38.

Một trở ngại khác là Messi hiện không còn thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu sớm gạch tên anh. Messi vẫn chơi rất nổi bật trong năm 2025 và tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực ở lần gần nhất ra sân cùng đội tuyển Argentina.

Erling Haaland

Erling Haaland cũng được xem là một ẩn số của cuộc đua Quả bóng Vàng 2026. Cơ hội giành danh hiệu cá nhân cao quý đầu tiên của tiền đạo người Na Uy từng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi giai đoạn đầu năm 2026 kém bùng nổ, cùng việc Man City sớm dừng bước ở Champions League.

Dù vậy, Haaland vẫn để lại dấu ấn lớn ở cấp độ đội tuyển khi trở thành vua phá lưới vòng loại, góp công đưa Na Uy trở lại World Cup lần đầu tiên trong thế kỷ 21.

Lần gần nhất đội tuyển này góp mặt ở vòng chung kết, tại France 1998, khi đó Haaland còn chưa chào đời.

Nếu chân sút sinh năm 2000 có thể tạo nên kỳ tích và đưa Na Uy tiến sâu theo kịch bản cổ tích như Luka Modric năm với Croatia năm 2018, anh hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026.