6 điểm “nóng” có thể định đoạt ngôi vương Champions League

Hai trường phái đối lập

Chung kết Champions League 2025-2026 (23 giờ ngày 30-5) giữa Arsenal và PSG là màn đấu trí giữa hai trường phái đối lập. Nhà đương kim vô địch sở hữu hàng công đang có phong độ cao, ghi tới 44 bàn thắng trên hành trình đến sân Puskas Arena. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự của đại diện Premier League được đánh giá là "bức tường thép" vì mới chỉ nhận 6 bàn thua sau 14 trận tại đấu trường châu lục mùa này.

Nuno Mendes (phải) nhiều lần hạn chế được sự nguy hiểm của Bukayo Saka ở bán kết mùa trước (Ảnh: Arsenal FC)

Điểm "nóng" đầu tiên nằm ở hành lang cánh phải của Arsenal, nơi Bukayo Saka sẽ chạm trán Nuno Mendes. Cầu thủ người Anh là nguồn cảm hứng lớn trong các pha lên bóng của "Pháo thủ" nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, đối thủ của anh là hậu vệ trái đang được đánh giá thuộc nhóm xuất sắc nhất thế giới.

Ở trận bán kết lượt về gặp Bayern Munich, Mendes đã hoàn toàn vô hiệu hóa "hiện tượng" Michael Olise. Nếu hậu vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục kiềm chế Saka như tại bán kết Champions League mùa trước, Arsenal sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn.

Bên cánh đối diện, Khvicha Kvaratskhelia là thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Tuyển thủ Georgia đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp có bàn thắng hoặc kiến tạo ở đấu trường châu Âu. Dù Jurrien Timber đã kịp hồi phục nhưng khả năng anh có thể theo kèm Kvaratskhelia xuyên suốt 90 phút hay không vẫn là dấu hỏi.

Trên thực tế, Arteta không còn nhiều lựa chọn do hậu vệ phải Ben White vừa gặp chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Nhiều khả năng, trung vệ Cristhian Mosquera hoặc thậm chí là tiền vệ Martin Zubimendi sẽ được bố trí hỗ trợ phòng ngự nhằm hạn chế ảnh hưởng của chân sút người Georgia.

Khai thác khoảng trống

Tương tự, PSG cũng đối diện tổn thất ở vị trí hậu vệ phải vì Achraf Hakimi dường như không kịp bình phục từ chấn thương gân kheo trong trận bán kết lượt đi đấu Bayern Munich.

HLV Luis Enrique có thể buộc phải sử dụng phương án thay thế ít kinh nghiệm hơn là Warren Zaire-Emery. Đây sẽ là cơ hội để Leandro Trossard khai thác khoảng trống và tạo ra lợi thế cho đại diện nước Anh.

Dembele có thể góp mặt trong đội hình xuất phát của PSG đấu Arsenal (Ảnh: UEFA)

Tại trung lộ, chủ nhân Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele tự tin khẳng định bản thân "hoàn toàn sẵn sàng" cho trận chung kết Champions League.

Đây rõ ràng không phải tin tốt đối với Arsenal vì tiền đạo người Pháp từng có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp PSG vượt qua "Pháo thủ" ở bán kết mùa trước.

Lần này, anh sẽ phải chạm trán cặp trung vệ đang tiến bộ rất nhiều là William Saliba và Gabriel Magalhaes.

Sự kết hợp giữa tâm lý điềm tĩnh của Saliba cùng tinh thần quyết liệt của Magalhaes sẽ tạo ra màn đọ sức hấp dẫn với sự khó lường của Dembele.

Khu vực giữa sân là nơi Declan Rice đối đầu Vitinha. Tiền vệ người Anh đang nổi lên như thủ lĩnh mới của Arsenal, trong khi Vitinha là "bộ não" vận hành lối chơi của PSG.

Cầu thủ Bồ Đào Nha không có sức bền tốt như Rice nhưng lại sở hữu nhãn quan và khả năng điều tiết bóng vượt trội.

Ngược lại, nguồn năng lượng dồi dào của Rice mang lại lợi thế cho "Pháo thủ", nhưng anh sẽ cần nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội như Martin Odegaard, Myles Lewis-Skelly hoặc Martin Zubimendi.

Cuộc so tài giữa Vitinha (trái) và Declan Rice ở tuyến giữa có thể định đoạt trận chung kết Champions League mùa này (Ảnh: TEAMtalk)

Cuối cùng, trong khung gỗ, Arsenal đang sở hữu David Raya, thủ thành thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc suốt mùa giải. Trái lại, thủ môn Matvey Safonov là mắt xích yếu nhất trong hệ thống gần như hoàn hảo của PSG.

Đặc biệt, người gác đền của đội bóng nước Pháp không giỏi xử lý các tình huống cố định. Đó lại là điểm mạnh của đoàn quân HLV Mikel Arteta khi họ đã ghi tới 25 bàn thắng mùa này nhờ bóng "chết" tại Premier League.

Arsenal sẽ đến Puskas Arena cùng tinh thần thăng hoa sau chức vô địch Ngoại hạng Anh. Còn PSG bước vào trận đấu với tham vọng trở thành CLB thứ 2 trong lịch sử (sau Real Madrid) bảo vệ thành công ngôi vương Champions League. Trước giờ bóng lăn, cơ hội chia đều cho cả 2 đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa này.



