6 cầu thủ ĐT Việt Nam phải lên bàn mổ trong năm 2025

Trong vòng chưa đầy một năm, làng túc cầu Việt Nam liên tiếp đón nhận những thông tin đáng lo ngại về tình hình chấn thương của các tuyển thủ quốc gia. Mới đây nhất, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã phải lên bàn mổ để xử lý dứt điểm chấn thương cổ chân. Đáng nói, trước anh, đã có tới 5 cầu thủ khác cũng phải trải qua phẫu thuật.

Có tới 6 cầu thủ phải phẫu thuật từ đầu năm 2025 đến nay

Vũ Văn Thanh bị tổn thương dây chằng và sụn chêm trong quá trình thi đấu V.League 2024/ 2025. Trận gần nhất anh thi đấu cho CLB Công An Hà Nội là trận gặp Hà Tĩnh ở vòng 22. Trong trận này Văn Thanh đá được 29 phút thì phải ra nghỉ vì quá đau. Trước đó, chấn thương khiến cầu thủ sinh năm 1996 vắng mặt ở hai lần tập trung gần nhất của đội tuyển quốc gia.

Hậu quả là chấn thương ngày càng trở nên nghiêm trọng, và sau nhiều nỗ lực điều trị không thành công, anh đã phải chấp nhận phẫu thuật. Theo các chuyên gia, Văn Thanh sẽ mất từ 6-7 tháng để hồi phục hoàn toàn, đồng nghĩa chỉ có thể trở lại sân cỏ vào giai đoạn cuối của mùa giải 2025/2026. Đây là một tổn thất lớn cho cả CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia, khi anh là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu.

Trước Văn Thanh, danh sách các tuyển thủ phải lên bàn mổ đã kéo dài với 5 cái tên khác. Nguyễn Văn Toàn, tiền đạo được đánh giá cao với tốc độ và sự lắt léo, đã gặp chấn thương sụn chêm đầu gối. Bùi Vĩ Hào, một trong những tài năng trẻ triển vọng của Bình Dương, lại gặp phải chấn thương kinh hoàng với việc đứt dây chằng, gãy mắt cá ngoài và gãy gọng chày mác chân phải. Hồ Tấn Tài, hậu vệ giàu kinh nghiệm, cũng không thể tránh khỏi chấn thương dây chằng đầu gối. Hai trường hợp khác là Nguyễn Xuân Son (gãy xương mác và xương chày chân phải) và Doãn Ngọc Tân (gãy 3 xương sườn) cũng đã phải trải qua những ca phẫu thuật phức tạp.

Những chấn thương liên tiếp của các cầu thủ hàng đầu không phải là ngẫu nhiên. V.League, giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam, thường có lịch thi đấu rất dày đặc, đặc biệt khi các đội còn phải tham gia các giải đấu quốc tế. Các cầu thủ không có đủ thời gian để phục hồi sau mỗi trận đấu, dẫn đến sự bào mòn thể lực và nguy cơ chấn thương tăng cao.

Việc hàng loạt cầu thủ chấn thương gây báo động cho đội hình của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên may mắn từ giờ đến cuối năm 2025, tuyển Việt Nam sẽ không tham dự giải đấu quan trọng nào. Thay vào đó giải đấu quốc tế quan trọng sẽ dành cho lứa cầu thủ U23 Việt Nam. Dẫu vậy, đến tháng 3/2026, tuyển Việt Nam sẽ phải dồn toàn lực cho các trận đấu tại vòng loại Asian Cup. Người hâm mộ đặt kỳ vọng lúc này những Xuân Son, Văn Toàn, Văn Thanh... sẽ kịp hồi phục và trở lại thi đấu với phong độ cao nhất.