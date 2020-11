5 ứng viên cho ghế HLV trưởng HAGL: Kiatisak, Đức Thắng và những ai?

1. HLV Kiatisak Senamuang

Kiatisak Senamuang là huyền thoại của HAGL khi còn là cầu thủ. Ông giúp đội bóng phố Núi giành 2 chức vô địch V.League vào các năm 2003 và 2004. Sau đó, khi bước sang nghiệp HLV, "Zico Thái" cũng từng dẫn dắt HAGL trong 2 mùa giải, gồm mùa 2006 và mùa 2010, giúp CLB có 1 tấm HCĐ tại giải đấu số 1 Việt Nam.

HLV Kiatisak Senamuang.

Kiatisak Senamuang hiểu sâu sắc về bóng đá Việt Nam, được đánh giá là nhà cầm quân hàng đầu Đông Nam Á hiện nay, đang trong hoàn cảnh tự do và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bầu Đức. Vậy liệu có khả năng về một cuộc tái ngộ lần thứ 3? Điều này là hoàn toàn có thể, bất chấp Kiatisak Senamuang từng nói rằng ông không có ý định ra nước ngoài làm việc. Nếu có Kiatisak trên băng ghế huấn luyện, trình độ của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… có thể được nâng lên một tầm cao mới, giống như những gì ông đã làm cho ĐTQG và U23 Thái Lan trong giai đoạn từ 2013 tới 2017.

2. HLV Nguyễn Đức Thắng

HLV Nguyễn Đức Thắng được coi là một trong những chiến lược gia tài năng nhất bóng đá Việt Nam thời điểm này. Mới nhất, ông giúp một Bình Định gặp nhiều khó khăn về lực lượng và tài chính trước thềm mùa giải 2020 bất ngờ vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia, qua đó giành tấm vé thăng hạng lên V.League.

HLV Nguyễn Đức Thắng.

Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, nếu cần một người để vực dậy HAGL lúc này, HLV Nguyễn Đức Thắng là người rất phù hợp. Cựu danh thủ Thể Công từng làm công tác đào tạo trẻ ở đội U21 Hà Nội FC, từng làm cả bóng đá phong trào và lên bóng đá đỉnh cao khi dẫn dắt Sài Gòn FC từ năm 2014 - 2017. Năm 2018-2019, ông dẫn dắt Thanh Hóa và năm 2020 dẫn dắt Bình Định. Điều đặc biệt là ở ba CLB chuyên nghiệp từng dẫn dắt, HLV Nguyễn Đức Thắng đều đến khi đội chưa có gì, hoặc đang khủng hoảng, và tạo nên sự khởi sắc thấy rõ.

Tuy vậy, cái khó nằm ở chỗ, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn còn hợp đồng với Bình Định và chưa chắc ông đã muốn đến HAGL khi mới chỉ đặt những viên gạch đầu tiên ở đội bóng đất Võ. Chưa kể, hồi đầu mùa, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đã từng bất mãn trước hành động không cho Bình Định mượn quân từ HAGL của bầu Đức.

3. HLV Guillaume Graechen

HLV Guillaume Graechen chẳng phải cái tên xa lạ với các CĐV HAGL lẫn NHM bóng đá Việt Nam. Ông chính là người đã huấn luyện và rồi đưa những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy… trình làng bóng đá Việt Nam. Năm 2015, nhà cầm quân người Pháp này đã được bầu Đức tín nhiệm trao cơ hội dẫn dắt lứa 1 Học viện JMG HAGL tham dự V.League. Tuy vậy, ông đã không thu được nhiều thành công và bị đưa trở lại công tác đào tạo trẻ khi mùa giải còn chưa khép lại.

HLV Guillaume Graechen.

Những năm qua, HLV Guillaume Graechen vẫn tiếp tục với công việc "mài ngọc" cho HAGL, đồng thời đã tích lũy được không ít những kinh nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp. Năm 2019, ông trở lại dẫn dắt U19 Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế và giành chức vô địch. Mới nhất, nhà cầm quân người Pháp này lại giúp U17 Nutifood gây tiếng vang tại giải U17 Quốc gia bằng chức á quân. Chia sẻ với báo giới, HLV Guillaume Graechen cho biết, ông luôn có ý định trở lại V.League trong vai trò HLV và sẽ không từ bỏ cơ hội đó nếu có lời đề nghị hợp lý. Vấn đề chỉ là, bầu Đức liệu có một lần nữa đặt niềm tin vào một "ông giáo chuyên gõ đầu trẻ" như HLV Guillaume Graechen?

4. HLV Nguyễn Hữu Thắng

Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB TP.HCM, HLV Nguyễn Hữu Thắng từng có nhiều năm làm công tác huấn luyện trong làng bóng đá Việt Nam và thu được nhiều thành công, như cùng SLNA vô địch V.League 2011, giúp Hà Nội T&T cán đích ở vị trí thứ 4 V.League 2009 hay từng xây dựng lên một tập thể U23 Việt Nam lẫn ĐTQG Việt Nam thi đấu đẹp mắt, hiệu quả. Hơn hết, HLV Nguyễn Hữu Thắng có mối quan hệ thân tình với bầu Đức. Bằng chứng là ông nhiều lần giúp CLB TP.HCM mượn thành công các cầu thủ từ HAGL.

HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tuy nhiên, khả năng HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt HAGL trong mùa giải tới là không cao do ông hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB TP.HCM và còn hợp đồng lâu dài với đội bóng này.

5. HLV Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn là một trong những HLV giàu kinh nghiệm và nhiều bằng cấp nhất bóng đá Việt Nam. Ông cũng đã có những thành công rất lớn trên băng ghế huấn luyện, đặc biệt là với bóng đá trẻ, như giúp U19 Việt Nam đoạt vé dự VCK U20 World Cup 2017, đoạt HCB giải U19 Đông Nam Á 2015 và từng dẫn dắt Khánh Hòa, Vicem Hải Phòng thi đấu tại V.League…

HLV Hoàng Anh Tuấn.

Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn đang trong hoàn cảnh tự do sau khi từ chức HLV U19 Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng nhà cầm quân người Khánh Hòa này ngồi "ghế nóng" HAGL là tương đối thấp do bầu Đức không có ấn tượng tốt đẹp về ông. Bầu Đức từng cho rằng, HLV Hoàng Anh Tuấn không có thực tài và chỉ ăn may.