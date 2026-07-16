5 phút địa ngục của ĐT Anh: Có một thứ âm thầm kết liễu Tam Sư, không phải Messi

Tuyển Anh đã ở rất gần trận chung kết, song tất cả lại sụp đổ quá nhanh. Tam Sư đánh mất tất cả theo cách khó có thể đáng tiếc hơn.

Trong hơn 85 phút trên sân, tuyển Anh đã ở rất gần trận chung kết World Cup 2026. Họ dẫn trước Argentina, kiểm soát thế trận theo đúng ý đồ và khiến nhà đương kim vô địch rơi vào trạng thái bế tắc. Thế nhưng, chỉ trong ít phút cuối cùng, tất cả sụp đổ. Hai bàn thua liên tiếp đã biến giấc mơ của "Tam sư" thành cơn ác mộng, thêm một lần nữa kéo họ ngã gục ngay trước ngưỡng cửa vinh quang.

Đó không chỉ là thất bại của một trận bán kết, mà còn giống như sự tái diễn của "căn bệnh" đã đeo bám bóng đá Anh suốt nhiều thập kỷ: luôn tiến rất gần đỉnh cao, nhưng không thể bước nốt bước cuối cùng.

85 phút “thiên đường”

Đúng như dự đoán, tuyển Anh dã khiến đương kim vô địch Argentina gặp vô vàn khó khăn. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel nhập cuộc với sự kỷ luật cao, pressing vừa đủ và đặc biệt nguy hiểm trong những pha chuyển trạng thái. Bàn mở tỷ số của Anthony Gordon là phần thưởng xứng đáng cho một thế trận được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tuyển Anh đã tao lợi thế lớn trước Argentina.

Sau khi có lợi thế, tuyển Anh chủ động lùi thấp, bịt kín khoảng trống trước vòng cấm. Jude Bellingham và Declan Rice hoạt động không biết mệt mỏi ở tuyến giữa, còn Jordan Pickford liên tục có những pha cứu thua xuất sắc trước sức ép từ Lionel Messi cùng các đồng đội.

Thời gian trôi dần về cuối trận. Đồng hồ vượt qua phút 80, nhiều người hâm mộ Anh đã bắt đầu nghĩ tới trận chung kết. Argentina cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu những khoảng trống để tạo khác biệt. Nhà đương kim vô địch dường như đã ở rất gần thất bại.

Nếu trận đấu kết thúc ở phút 84, có lẽ đây sẽ được xem là một trong những màn trình diễn phòng ngự hay nhất của tuyển Anh tại World Cup.

Nhưng bóng đá chưa bao giờ kết thúc ở phút 84!

5 phút địa ngục và "vết sẹo" không bao giờ lành

Phút 85, Enzo Fernandez xuất hiện đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa, xóa sạch lợi thế mà tuyển Anh đã gìn giữ suốt gần cả trận.

Chưa kịp hoàn hồn, "Tam sư" tiếp tục nhận cú đánh chí mạng ở thời gian bù giờ. Lionel Messi, bằng nhãn quan thiên tài quen thuộc, tung đường kiến tạo để Lautaro Martinez băng xuống dứt điểm, hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 cho Argentina. Chỉ trong khoảng hơn 5 phút, tuyển Anh đi từ thiên đường xuống địa ngục.

Đó là sự sụp đổ không chỉ về tỷ số, mà còn về tâm lý. Sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ áo trắng đánh mất sự bình tĩnh, hàng thủ bắt đầu mắc sai sót trong khâu kèm người, còn những pha xử lý vốn chắc chắn trước đó bỗng trở nên lúng túng. Trong khi đó, Argentina lại cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch: không vội vàng, không hoảng loạn và luôn tin cơ hội sẽ đến.

Mọi thứ sụp đổ quá nhanh với Tam Sư.

Điều đáng buồn là đây không còn là câu chuyện mới với bóng đá Anh. Euro 2021, họ vào chung kết rồi thất bại trên chấm luân lưu trước Italy. World Cup 2022, họ dừng bước ở tứ kết trước Pháp sau khi bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Euro 2024, họ thêm một lần gục ngã ở trận chung kết. Và giờ là World Cup 2026, nơi chỉ còn cách trận đấu cuối cùng vài phút đồng hồ.

Mỗi giải đấu là một kịch bản khác nhau, nhưng kết thúc vẫn giống nhau: nước Anh luôn rời cuộc chơi với cảm giác tiếc nuối.

Nhiều người từng cho rằng vấn đề của tuyển Anh là chất lượng cầu thủ. Nhưng thế hệ hiện tại sở hữu những cái tên hàng đầu như Kane, Bellingham, Rice, Gordon, Saka.... Họ không thiếu tài năng, cũng không thiếu chiều sâu đội hình.

Điều còn thiếu có lẽ là bản lĩnh để kết thúc những trận đấu lớn. Trong khi Argentina tin rằng họ có thể ghi bàn cho đến giây cuối cùng, tuyển Anh dường như lại mang tâm lý chỉ cần một biến cố nhỏ là mọi thứ sẽ sụp đổ. Sự khác biệt ấy không thể đo bằng số cú sút hay tỷ lệ kiểm soát bóng, mà được quyết định bởi kinh nghiệm, sự lạnh lùng và niềm tin của những nhà vô địch.

Tuyển Anh đánh mất tất cả ở thời điểm cuối trận.

Thất bại trước Argentina vì thế không chỉ khiến "Tam sư" lỡ hẹn với trận chung kết World Cup, mà còn gợi lại nỗi ám ảnh đã kéo dài suốt 60 năm kể từ chức vô địch năm 1966.

Có lẽ, điều khiến người hâm mộ Anh đau lòng nhất không phải là việc đội nhà thua Argentina, mà là cảm giác họ đã từng chạm tay vào chiến thắng. Chỉ cách vài phút nữa thôi, lịch sử có thể đã sang trang.

Nhưng rồi thêm một lần, khi áp lực lên đến đỉnh điểm, tuyển Anh lại không thể vượt qua chính mình. Và cho đến khi "căn bệnh" ấy được chữa khỏi, giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng thế giới của "Tam sư" có lẽ vẫn sẽ chỉ là một lời hẹn dang dở.



